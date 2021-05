Unterallgäu

Soldaten an der Corona-Front: So hilft die Bundeswehr im Unterallgäu

Bundeswehrsoldaten leisten in Mindelheim in der Corona-Krise Amtshilfe. Unser Bild zeigt (von links): Feldwebel Wehrmeister, Hauptgefreiter Koch sowie den Oberstleutnant der Reserve Herbert Heinle.

Plus Seit Monaten ist die Bundeswehr im Unterallgäu im Einsatz gegen Corona - im Landratsamt, aber auch im Krankenhaus. Doch die Bundeswehr darf nur in engen Grenzen aushelfen.

Von Johann Stoll

Wer in diesen Tagen als Patient das Mindelheimer Krankenhaus vom Hintereingang her betritt, den empfangen zwei Männer in Uniform: Feldwebel Wehrmeister und Hauptgefreiter Koch. Die beiden Bundeswehrsoldaten gehören zum Gebirgsaufklärungsbataillon 230 der Gebirgsjägerbrigade 23 in Füssen. Mehrere Wochen leisten die beiden Bundeswehrsoldaten in der Corona-Krise Amtshilfe im Unterallgäu.

