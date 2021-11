Tierheim stoppt Vermittlung wegen Corona

Plus Trägerverein riegelt das Tierheim ab, das auch für das Unterallgäu zuständig ist. Daran ändert sich heuer wohl nichts mehr. Wer jetzt überhaupt noch auf das Gelände darf.

Das Risiko von Corona-Infektionen legt seinen Schleier auch über das Tierheim in Beckstetten. Der Tierschutzverein Kaufbeuren und Umgebung hat angekündigt, die Einrichtung vorläufig für den kompletten Publikumsverkehr zu schließen. Das heißt, auch die Vermittlungen von Tieren im Tierheim wird es bis auf Weiteres nicht geben. Das Tierheim in Beckstetten ist auch für das Unterallgäu zuständig und wird unter anderem von der Stadt Bad Wörishofen finanziell unterstützt.