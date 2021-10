Tricksen Corona-Test-Verweigerer im Unterallgäu mit Zertifikaten?

Plus In einer Stunde kann man sich im Internet zur Corona-Testperson fortbilden. Warum die Johanniter ihr Angebot nach kritischen Hinweisen nun eingestellt haben. Schulen dürfen nicht jedes Zertifikat akzeptieren.

Verschaffen sich Testverweigerer und Impfskeptiker mit Hilfe von Schnelltest-Schulungen Testzertifikate ohne vorherigen Corona-Test? Regelmäßige Corona-Tests sind unter anderem für den Schulbesuch notwendig. Die Johanniter haben bereits reagiert und ihr Schulungsangebot eingestellt. Im Unterallgäuer Gesundheitsamt gab es bereits Anfragen von Schulen, die wissen wollen, welche Testzertifikate anerkannt werden dürfen.