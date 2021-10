Unterallgäu

17:35 Uhr

Unterallgäuer Bauern-Obmann reagiert auf Kritik am Maisanbau

Plus Lärm, Schmutz, Ertrag und Verwendung: Das sagt der Unterallgäuer Bauern-Kreisobmann Martin Schorer zu Kritikpunkten über Mais.

Von Maike Scholz

Martin Schorer ist der Kreisobmann des bayerischen Bauernverbandes für den Kreisverband Unterallgäu. Der 63-Jährige ist selbst Landwirt – in Hawangen. Er weiß, dass so manches Thema in der Landwirtschaft mit Kritik behaftet ist. Kritik, die aus seiner Sicht nicht immer auch berechtigt ist. Ernten bis spät in die Nacht hinein? Wer ist eigentlich für den Dreck zuständig, der anfällt, wenn Schlepper, Mähdrescher oder Häcksler vom Feld über weitere Wege fahren? Was ist der Vorteil von Mais? Martin Schorer erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion die Einstellungen sowie Sicht- und Handlungsweisen von Landwirten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

