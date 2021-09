Unterallgäu

07:01 Uhr

Wie schnell geht es zum Corona-Schnelltest im Unterallgäu?

Plus An vielen Orten im Unterallgäu gilt die 3G-Regel: Wer etwa ins Kino oder Restaurant gehen will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Doch bekommt man überhaupt kurzfristig einen Termin?

Von Dominik Schätzle

Mal wieder spontan am Samstagabend ins Kino gehen? Hört sich gut an, ist für ungeimpfte Menschen aber gar nicht so einfach umzusetzen. Schließlich muss dafür – wenn man nicht geimpft oder genesen ist – ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden. Nachdem einige Teststationen schon geschlossen wurden, bemängeln einige Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, dass es schwer sei, überhaupt kurzfristig einen Termin zu bekommen. Wir haben getestet, wie schnell man zu einem Test kommt – und festgestellt, dass es je nach Wohnort große Unterschiede gibt.

