Wie viel kosten ab Montag die Corona-Tests im Unterallgäu?

Plus Wer einen Antigen-Schnelltest braucht, muss diesen künftig auch im Unterallgäu selbst bezahlen. Bei den Impfzentren gibt es ebenfalls Änderungen.

Wer nicht geimpft ist, obwohl keine medizinischen Gründe dagegensprechen, muss die bislang kostenlosen Corona-Tests – von wenigen Ausnahmen abgesehen – ab kommendem Montag, 11. Oktober, selbst bezahlen. In den kommunalen Testzentren in Erkheim, Babenhausen und Bad Grönenbach werden dann nur noch Personen getestet, die einen Anspruch auf kostenlose Tests haben, etwa Kinder oder Besucher von Pflegeeinrichtungen. Alle anderen müssen auf eine Apotheke oder eine andere Anlaufstelle ausweichen. Wir haben bei Apothekern im Unterallgäu nachgefragt, mit welchen Kosten die Kunden rechnen müssen.