Unterallgäu als Gesundheitsregion: Ja, aber ...

Zusammen mit der Stadt Memmingen will sich der Landkreis um den Titel Gesundheitsregion plus bewerben.

Plus Zusammen mit der Stadt Memmingen will sich das Unterallgäu um den Titel „Gesundheitsregion plus“ bewerben und 2024 wieder aussteigen – ein Jahr früher als vom Landesamt für Gesundheit vorgeschlagen.

Von Sandra Baumberger

Nach rund dreijährigem Vorlauf wollen sich der Landkreis Unterallgäu und die Stadt Memmingen im kommenden Jahr um den Titel „Gesundheitsregion plus“ bewerben. In seiner jüngsten Sitzung hat der Kreisausschuss jedoch beschlossen, die Förderung nicht für fünf, sondern wie ursprünglich geplant für vier Jahre zu beantragen.

Wie Abteilungsleiterin Maria Bachmaier in der Sitzung erläuterte, reichten die vier Jahre nach Ansicht der Verwaltung aus, um die Akteure im Gesundheitsbereich zu vernetzen, Projektideen zu erarbeiten und erste Projekte durchzuführen. „Die Fortführung des Erreichten sollte anschließend auch ohne Geschäftsstelle möglich sein“, so Bachmaier.

An der Geschäftsstelle für die Gesundheitsregion gab es von Anfang an Kritik

An dieser hatte sich von Anfang an Kritik entzündet: Nach dem Willen des Gesundheitsministeriums soll die Geschäftsstelle das geplante Netzwerk aus Vertretern der Kommunalpolitik und allen, die vor Ort bei der gesundheitlichen Versorgung und Prävention eine Rolle spielen, koordinieren. Als im vergangenen Jahr die Entscheidung für die Bewerbung fiel, hatten mehrere Kreisräte jedoch vor Doppelstrukturen gewarnt und auf das bereits etablierte „Netzwerk Altenhilfe und seelische Gesundheit“ verwiesen, das sich ebenfalls um die Themen Gesundheit und Prävention kümmert – und deshalb zwangsläufig große Schnittmengen mit der jetzt geplanten „Gesundheitsregion plus“ bildet. Auch Maria Bachmaier schreibt in der Sitzungsvorlage: „Ein großer Teil der Handlungsfelder der Gesundheitsregion plus wird ohnehin jetzt und in Zukunft durch das Netzwerk Altenhilfe und seelische Gesundheit abgedeckt.“

Hinzu kommen die Kosten: Zwar würde die Geschäftsstelle nun sogar fünf Jahre lang mit insgesamt 250.000 Euro gefördert. Die verbleibenden Personal- und Sachkosten in Höhe von rund 48.000 Euro pro Jahr sowie die Kosten für die Projekte müssen der Landkreis und die Stadt Memmingen jedoch je zur Hälfte selbst tragen. Landrat Alex Eder machte deshalb klar, dass er die Bewerbung als in sich geschlossenes Projekt betrachte. „Wir wollen keine Geschäftsstelle schaffen, die uns dann vielleicht ein Leben lang bleibt.“

Das sagen die Unterallgäuer Parteien zu der Gesundheitsregion

„Ich sehe das ganze Projekt skeptisch“, sagte Daniel Pflügl (Grüne). Er lege deshalb Wert darauf, dass der Geschäftsführer – den es ohnehin erst noch zu finden gilt – regelmäßig im Kreisausschuss Bericht erstatte. Auch Rosina Rottmann-Börner (ödp/Bürger für die Umwelt), die damals zusammen mit Doris Kienle (Grüne) und Michael Helfert (SPD) gegen die Bewerbung gestimmt hatte, erneuerte ihre Zweifel: „Der Erfolg des Netzwerks steht und fällt mit dem Geschäftsführer“, sagte sie.

Geplant ist, dass die Mitglieder des Netzwerks Arbeitsgruppen bilden und sich in diesen Gedanken machen über Gesundheitsförderung, Prävention sowie Gesundheitsversorgung und außerdem konkrete Projekte anstoßen. Dadurch soll die Gesundheitsversorgung in der teilnehmenden Region verbessert werden.

47 der 71 bayerischen Landkreise haben sich laut Maria Bachmaier inzwischen als Gesundheitsregion plus beworben.

Im Unterallgäu hatten die Kreistagsfraktionen von CSU und JWU sowie die Memminger CSU-Stadtratsfraktion auf Initiative des Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek im Frühjahr 2018 beantragt, dass sich der Landkreis zusammen mit der Stadt Memmingen beim Bayerischen Gesundheitsministerium um den Titel „Gesundheitsregion plus“ bewirbt. Nachdem sich die Idee, auch noch die anderen Allgäuer Landkreise ins Boot zu holen, zerschlagen hatte, stimmte der Kreisausschuss der Bewerbung im November vergangenen Jahres schließlich zu.

