09:42 Uhr

Unterallgäuer stehen mit ihrer Wolfsspitz-Zucht an Deutschlands Spitze

Reiner Waggin und Manuela Seyffert aus Amberg sind ganz verliebt in ihre Wolfsspitze und feiern als Züchter bereits bundesweit Erfolge.

Von Klaus D. Treude

„Einmal Wolfsspitz, immer Wolfsspitz!“, sagt Reiner Waggin aus Amberg, der zusammen mit Manuela Seyffert seit 2016 im Zwinger „Von Sandfeld City“ Wolfsspitze züchtet. Auch wenn Waggin und Seyffert erst vor drei Jahren mit der Wolfsspitz-Zucht begannen, sind sie auf ihrem Weg, dieser Rasse wieder zu mehr Aufmerksamkeit in Deutschland zu verhelfen, ein ordentliches Stück vorangekommen.

Bei der diesjährigen „German Winner Show“ in Leipzig, die vor wenigen Tagen stattfand, räumten sie ordentlich ab. Die Hundedame „Billie-Bijou“ aus dem diesjährigen Wurf errang in ihrer Klasse den ersten Platz mit der Note „V1“ (vorzüglich/1. Platz). Sie darf sich nun mit dem Titel „German Junior Winner 2019“ schmücken, ist „bester Junghund“ bzw. „Jugendchampion“. Ihre Schwester „Bria“ brachte eine Urkunde mit der Wertung „V2“ (vorzüglich, 2. Platz) mit nach Hause.

Bereits in ihrem ersten Wurf brachte die jetzt sechsjährige Hündin „Kessi“ in der Welpenkiste im heimischen Wohnzimmer fünf Junge zur Welt und in ihrem diesjährigen Wurf waren es gar sechs Welpen. Die Nachfrage nach den kleinen Hunden ist riesengroß.

Die Züchter legen großen Wert darauf, dass sie in gute Hände kommen. „Wir schauen uns genau an, wer einen unserer Wolfsspitze erwerben will“, meint Waggin und seine Frau fügt hinzu: „Wir schauen sogar bei Google-Earth nach, wie das zukünftige Zuhause unserer jungen Hunde in Wirklichkeit aussieht!“

Vor Anfragen können sich die beiden Amberger kaum retten

In Nullkommanichts konnten die beiden auch den diesjährigen, den zweiten oder B-Wurf, an den Mann oder an die Frau bringen. Es gab so viele Anfragen, dass sie die Tiere gleich mehrfach hätten abgeben können. Auch aus dem Ausland meldeten sich Interessenten. Einige Junghunde haben in Bayern Herrchen und/oder Frauchen gefunden, einer in der direkten Nachbarschaft in Buchloe. Andere erfreuen jetzt beispielsweise im Schwarzwald oder in Luxemburg ihre Besitzer. Nur „Bria“ blieb bei ihrer Hunde-Mama in Amberg.

Züchter müssen ihre Tiere bei Ausstellungen bewerten lassen. Auch hier können die Amberger bereits große Erfolge vorweisen wie jetzt wieder in Leipzig.

Nicht nur für die Hunde war die Ausstellung mit über 3.000 Tieren ein aufregendes Erlebnis, sondern auch für das Züchter-Paar. Im Oktober planen sie die Teilnahme an einer Rassehundeausstellung in Karlsruhe und im November an der größten deutschen Hunde-Ausstellung in der Dortmunder Westfalenhalle. „Da werden dann locker doppelt so viele Hunde teilnehmen“, sagt Waggin.

Es handelt sich um eine der ältesten Hunderassen Mitteleuropas

Der Wolfsspitz ist eine der ältesten Hunderassen Mitteleuropas und war früher weit verbreitet. In den vergangenen Jahrzehnten kamen die Spitze in Deutschland aus der Mode, allerdings erfreut sich der Wolfsspitz seit einigen Jahren wieder zunehmender Beliebtheit. Etwa 200 Welpen werden jährlich geboren. In Bayern allerdings sind die Tiere nach wie vor recht selten anzutreffen.

„Völlig zu Unrecht“, meint Reiner Waggin aus Amberg. Die beiden möchten den Bekanntheitsgrad der hübschen, pflegeleichten, familienfreundlichen, dabei aber aufgeschlossenen und wachsamen Tiere steigern. Waggin hatte früher einen zum Schutzhund ausgebildeten Deutschen Schäferhund.

Sowohl Waggin als auch Seyffert ist im Umgang mit „Kessi“ (6 Jahre) und deren Tochter „Bria“ (9 Monate) deutlich anzumerken, wie vernarrt sie in ihre Hunde sind. Die Tiere machen es den beiden aber auch wirklich leicht sie zu mögen und geben die Zuneigung spontan zurück.

„Wolfsspitze“, versichert Reiner Waggin, „sind sehr anhänglich. Sie eignen sich sowohl für Familien mit Kindern als auch für ältere Leute.“ Auch wenn sie mit ihrem dichten Fell ziemlich wuchtig aussähen, seien sie absolut pflegeleicht. „Zweimal im Jahr wechseln die Hunde ihr Haar“, weiß Manuela Seyffert, „das bedeutet dann etwas mehr Arbeit. Aber das war’s dann auch.“

Bei Waggin/Seyffert leben die Hunde im Haus, brauchen jedoch ihren Auslauf. Ideal sei ein Haus oder eine Wohnung mit Garten. Zwei Mal am Tag sind sie mit ihren Hunden bei Wind und Wetter ein bis zwei Stunden unterwegs. „Das tut auch mir gut“, lacht Waggin, der die langen Spaziergänge übernimmt. Den folgsamen Tieren fehle der Jagdtrieb, „allerdings sind sie ideale Mäuse- und Rattenfänger.“

