vor 23 Min.

Unterstützung wird gut angenommen

Nachbarschaftshilfe zieht Bilanz

Die Nachbarschaftshilfe „Wir für Dich“, entstand im Jahr 2015 im Rahmen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes und des Quartiersprojekts. Allein von Januar bis Ende September dieses Jahres waren 20 Helferinnen und Helfer im Einsatz und haben dabei 1394,5 Stunden geleistet.

Sie unterstützten Senioren und Menschen mit Handicap bei Haushaltstätigkeiten, Arbeiten im Garten und rund um das Haus sowie bei Behördenangelegenheiten. Ebenso bieten die Helfer Begleitdienste bei Arztbesuchen und Einkaufshilfen an. Für Leistungen werden zehn Euro pro Stunde berechnet. Die Helferinnen und Helfer erhalten für die Einsätze eine Aufwandsentschädigung. Als Mitglieder sind sie für Tätigkeiten im Rahmen der Nachbarschaftshilfe unfall- und haftpflichtversichert. Die Nachbarschaftshilfe ist berechtigt, Dienstleistungen in Form von zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen über die Pflegekasse abzurechnen. Diesen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich erhalten pflegebedürftige Personen ab dem Pflegegrad 1.

Anfragen werden gerne von der Leiterin des Seniorenbüros, Maria Brosch, unter Tel. 08261/9915-76 entgegengenommen. Wer Interesse hat, als Helfer für die Nachbarschaftshilfe tätig zu werden, kann sich ebenfalls unter dieser Nummer melden. (mz)