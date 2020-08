12:00 Uhr

Ursache für Brand auf Glass-Baustelle in Bad Wörishofen jetzt klar

Plus Mindestens 100.000 Euro Schaden entstanden bei einem Feuer auf der Großbaustelle des Bauunternehmens Glass in der Hahnenfeldstraße. Jetzt haben die Brandfahnder der Kripo die Ursache ermittelt.

Wie berichtet, hatte am Montag, 27. Juli, vormittags ein Feuer auf der Großbaustelle des Bauunternehmens Glass in der Hahnenfeldstraße einen Schaden von mindestens 100.000 Euro angerichtet.

Zwei Arbeiter erlitten bei Löschversuchen auf der Glass-Baustelle in Bad Wörishofen Rauchvergiftungen

Im Keller des rückwärtigen Hauses war in einem Heizungsraum ein Feuer ausgebrochen und hatte mehr als 80 Retter der Feuerwehren aus Bad Wörishofen, Türkheim und Wiedergeltingen bis in die Mittagsstunden in Atem gehalten. Bei Schweißarbeiten war offenbar Dämmmaterial in Brand geraten, so die Polizei.

Das Fehlverhalten eines Arbeiters war laut Polizei Ursache für den Großbrand auf der Glass-Baustelle vor zwei Wochen. Die Brandfahnder der Kripo hatten vor Ort vergeblich nach möglichen anderen Ursachen gesucht, wie ein Polizeisprecher jetzt auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.

Ein Monteur hatte die Schweißarbeiten kurz vorher unterbrochen und den Raum verlassen. Bei seiner Rückkehr bemerkte er eine Rauchentwicklung und versuchte vergeblich, das Feuer zu löschen. Ein Kollege half ihm bei den Löschversuchen bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Der Monteur wurde durch eine Rauchvergiftung schwer verletzt, sein Kollege erlitt eine leichtere Rauchvergiftung. Das Bauunternehmen Glass errichtet an der Hahnenfeldstraße 13 44 Wohnungen in vier Häusern, die mit der Bezeichnung „Eichwaldterrassen“ von der Baufirma Glass vermarktet werden. Auf dem 5319 Quadratmeter großen Grundstück werden 24 Mal 15,5 Meter große Häuser gebaut, mit jeweils drei Geschossen und mit Terrassen auf allen Ebenen.

