07.10.2020

Verkaufsoffener Sonntag in Mindelheim findet statt

Wie die Stadt bekanntgab, findet der Verkaufsoffene Sonntag am 18. Oktober statt. Auch über den Weihnachtsmarkt macht man sich in Mindelheim Gedanken.

Zum verkaufsoffenen Sonntag laden die Stadt Mindelheim und der MN-Werbekreis am Sonntag, 18. Oktober, von 13 bis 17 Uhr ein. Die Stadt hat sich beim Landkreis dafür eingesetzt, dass der verkaufsoffene Sonntag auch dieses Jahr stattfinden kann. „Uns ist natürlich bewusst, dass dieser Tag vor allem in Corona-Zeiten für die Einzelhändler enorm wichtig ist. Die Kunden werden gebeten, die aktuellen Hygieneschutzkonzepte der Einzelhändler und der kulturellen Einrichtungen zu beachten und ausreichend Abstand zu halten, wo immer es möglich ist“, erklärt Bürgermeister Stephan Winter.

Beim Verkaufsoffenen Sonntag in Mindelheim gibt es auch Kulturelles

Auch ein bisschen Kultur erwartet die Besucher an diesem Nachmittag. Unter anderem haben die Mindelheimer Museen geöffnet. Das Harfentrio Legno sonoro bestehend aus Alexandra Assmann, Carola Bodanowitz und Veronika Vogt lädt um 17 Uhr zum Konzert „In der Stille ankommen – Besinnung, Entspannung, in 60 Minuten zu Dir selbst mit Harfenklängen“ in die Stadtpfarrkirche St. Stephan ein.

Aufgrund der momentan geltenden Corona-Regelungen ist die Besucherzahl beim Konzert auf maximal 100 Personen begrenzt. Kostenlose Karten sind ab sofort bis 17. Oktober an der Museumspforte im Jesuitenkolleg (Hermelestraße 4, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, Telefon 08261/909760, E-Mail kulturamt@mindelheim.de) erhältlich.

Bald fällt die Entscheidung über den Mindelheimer Weihnachtsmarkt

Die Entscheidung über den Weihnachtsmarkt in Mindelheim ist indessen noch nicht gefallen. Wie Stadtsprecherin Julia Beck erklärt, wird es in Kürze eine Besprechung geben, in der vermutlich über die Veranstaltung entschieden wird. Klar ist nur: In der gewohnten Form wird ein Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. (mz, home)

