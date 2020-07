00:32 Uhr

Vermisste gefunden

Suchhund entdeckte die 81-Jährige

Ein Polizeihubschrauber ist am Mittwoch über Mindelheim gekreist, Polizeistreifen und Suchhunde waren unterwegs, denn seit Dienstagabend wurde eine ältere Frau vermisst. Kurz vor 20 Uhr am Mittwochabend konnten die Retter dann aufatmen: Eine Suchhundestaffel fand die 81-Jährige in einer Mindelheimer Schrebergartenanlage.

Laut Polizei war die Vermisste leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlbehalten. Ein Rettungswagen brachte sie wieder ins Krankenhaus Mindelheim, von wo aus die demente Frau am Dienstagabend spurlos verschwunden war. Die Polizei Mindelheim hatte die Vermisste mit einer Vielzahl von Streifen gesucht. Sie bekamen Unterstützung von Einsatzkräften der Operativen Ergänzungsdienste aus Kempten und polizeilichen Hundeführern.

Auch mit einem Polizeihubschrauber wurde nach der Frau gesucht. Daneben waren Rettungshunde des BRK, ASB und DLRG im Einsatz. Ein Hund des Roten Kreuzes führte die Einsatzkräfte schließlich vom Krankenhaus über Straßen und Brücken bis zum Beginn des Mindelburgweges, wo die Frau gefunden wurde. (home)

