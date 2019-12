vor 36 Min.

Video: Kinder erklären, was das Christkind ist

Die Kinder aus Salgen wissen es ganz genau, was es mit dem Christkind auf sich hat. Was, das erklären sie in unserem Video.

Von Ulla Gutmann

Unsere kleine Serie, in der Kindergartenkinder einen Begriff aus ihrer Sicht erklären, endet mit dem „Christkind“ zu Weihnachten. In der aktuellen Folge haben wir die Kinder aus Salgen befragt, was sie über das Christkind wissen.

„Es ist unsichtbar“, weiß Amelie (4) und auch sonst ist Heiligabend mit dem Besuch des Christkindes magisch, geheimnisvoll, für Kinder ein Erlebnis voller Wunder. Die Mädchen im Kindergarten St. Johannes Baptist in Salgen verkleideten sich und wurden fast zu richtigen Engelchen. Sie tanzten flügelschlagend und Felix (4), Julia (4) und Amelie (4) sangen zuletzt das Lied „Kling Glöckchen“. Denn nachdem das Christkind da war, klingeln zarte Glöckchen und erst dann dürfen die Kinder nachschauen, was es für Geschenke gebracht hat. Lassen Sie sich verzaubern von diesem kleinen Weihnachtsmärchen, in dem 15 Kindergartenkinder erzählen und mitspielen. Wir wünschen Ihnen damit: Fröhliche Weihnachten!

Unsere kleine Serie in der Kindergartenkinder, diesmal aus Salgen, einen Begriff aus ihrer Sicht erklären endet jetzt zu Weihnachten mit dem Begriff „Christkind“. Video: Ulla Gutmann

