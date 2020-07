Viel Spaß in den Sommerferien

00:32 Uhr

Anmeldung für Vhs-Ferienprogramm

Die Volkshochschule (Vhs) Türkheim bietet vier Augustwochen lang von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr für Kinder von sechs bis zwölf Jahren abwechslungsreiche Ferienwochen an.

Jede Woche ist einzeln buchbar. Die Woche kann nur komplett gebucht werden. Die „Bewegungswoche“ dauert von Montag, 3., bis Freitag, 7. August und bietet unter anderem Tanz, Yoga oder Parcours laufen. In der „Kreativwoche“ von Montag, 10., bis Freitag, 14. August, steht Badekugeln selber herstellen, Filzen, Up-cycling, Werkeln mit Holz, Tagebuch mit Schloss und anderes auf dem Programm. Die „Kreativ- und Bewegungswoche“ von Montag, 17., bis Freitag, 21. August, steht Herstellen von Schokolade, Aufbewahrungskiste und Fackeln basteln, Kräuterwanderung mit Herstellung von Kräuterbutter, Radeln zum Minigolfplatz und Eis essen auf dem Programm. Von Montag, 24., bis Freitag, 28. August, findet dann ein Fußballcamp statt, an dem auch Kinder teilnehmen können, die nicht in einem Verein spielen.

Zusätzlich zu den festen Ferienwochen bietet die Vhs verschiedene einzelne Aktivitäten wie etwa Ponyreiten, Besichtigung von einem Biobauernhof, Kartfahren, Bogenschießen usw. an. (mz)

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 22. Juli. Anmeldungen sind ab Montag, 6. Juli, im Internet und im VHS- Büro Tel. 08245/967188 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 17 bis 19 Uhr) möglich.

www.vhs-tuerkheim.de

