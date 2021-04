Vitalitäts-Check in Pfaffenhausen soll Bürgern Geld bringen

Der Markt Pfaffenhausen und seine Ortsteile werden auf den Prüfstand gestellt, damit Bürger künftig profitieren. Das hat der Marktrat entschieden.

Wo gibt es Baulücken oder Brachflächen? Welche Gebäude stehen leer oder werden weniger genutzt als es möglich wäre? Wie ist die Gesellschaft und die Infrastruktur in einem Ort? Fragen wie diese kann vermutlich jeder Bürgermeister und jeder Gemeinderat für seinen Ort beantworten. In Pfaffenhausen hat man sich dennoch dafür entschieden, Fragen wie diese in einem „Vitalitäts-Check“ des Amts für Ländliche Entwicklung (ALE) klären zu lassen – und zwar aus gutem Grund: Die Bürger in Pfaffenhausen und seinen Ortsteilen sollen anschließend finanziell profitieren.

Bislang bekommen Pfaffenhausener, die in ihre Gebäude investieren, vor allem Fördergelder, wenn sie im Dorferneuerungsgebiet wohnen, das in etwa entlang der Hauptstraße verläuft. „Mit dem Vitalitäts-Check gibt es nun eine fachliche Grundlage, um auch im Rest des Ortes und in den Ortsteilen eine Förderung abzuschöpfen“, erklärte Bürgermeister Franz Renftle im Marktrat. Er sieht deshalb darin „mit Sicherheit gut investiertes Geld für unsere Bürger“.

Franz Renftle: "mit Sicherheit gut investiertes Geld für unsere Bürger"

Der Vitalitäts-Check befasst sich mit den Themenfeldern Bevölkerungsentwicklung, Flächennutzung und Siedlungsstruktur, Bodenpolitik, Versorgung und Erreichbarkeit, Bürgerschaftliches Engagement, Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Am Ende gibt es eine Zusammenfassung mit thematischen Karten, die zeigen sollen, wo im Ort es noch Potenzial gibt.

In Pfaffenhausen rechnet man mit Kosten von etwa 20.000 bis 25.000 Euro für den Vitalitätscheck. Weil es aber eine hohe Förderung von 62 Prozent gibt, verringert sich der Anteil für die Marktgemeinde um mehr als die Hälfte auf circa 10.000 Euro.

Andere VG-Gemeinden will Renftle auch auf Projekt aufmerksam machen

Dass für den Vitalitäts-Check auch „Manpower“ gefragt sei, dessen sei er sich bewusst, antwortete Bürgermeister Renftle auf eine Frage aus dem Marktrat. Darin sehe er aber kein Problem. Die anderen VG-Gemeinden will er auf Anregung aus dem Rat ebenfalls auf das Projekt aufmerksam machen. Am Ende sprach sich das Gremium einstimmig für den Vitalitäts-Check für Pfaffenhausen und seine Ortsteile aus.

