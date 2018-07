vor 40 Min.

Völlig uneinsichtig

Ein Bauherr legt nun schon zum dritten Mal einen Bauantrag vor und bekommt auch diesmal eine Abfuhr

Von Johann Stoll

Wohnungen sind knappes Gut und Bauherren eigentlich in Mindelheim höchst willkommen. In einem Fall in der Bahnhofstraße 7 ist das allerdings anders. Schon zum dritten Mal haben sich die Stadträte mit diesem Projekt befasst, und auch diesmal lehnten sie das Vorhaben einmütig ab.

Auf dem Gelände ist ein L-förmiges Mehrfamilienhaus mit steilem Satteldach geplant. 15 Wohnungen sollen dort Platz finden. Michael Egger vom Bauamt der Stadt machte sogleich klar, dass „das vom Volumen her Konflikte mit den Nachbarn beschwört.“ Schon zweimal sei das Vorhaben deshalb abgelehnt worden.

Die Tiefgaragenausfahrt soll nun auf eine Spielstraße münden

Jetzt also eine Neuauflage des Antrags mit kleinen Änderungen. So soll die Tiefgaragenausfahrt nicht mehr in die Bahnhofstraße münden, sondern in die Eugen-Blessing-Straße. Darin sieht die Verwaltung keinen Vorteil, weil die Blessing-Straße eine Spielstraße ist. Das Gebäude entlang der Bahnhofstraße soll eine Firsthöhe von zehn Metern bekommen und knapp 38 Meter lang und 13 Meter breit werden. Im Süden und Norden des Baukörpers ist jeweils eine Gaube vorgesehen mit einer Länge von 8,30 Metern.

Der westliche Gebäudeteil soll eine Firsthöhe von 11,3 Metern bekommen. Er ist 14,5 Meter breit. Hinzu kommt ein zweigeschossiger Anbau von 3,4 mal 9,6 Metern und einer Höhe von neun Metern.

Für die Autos ist eine Tiefgarage mit 23 Stellplätzen geplant. 18 von ihnen sind aber sogenannte Doppelparker. Und die hat der Stadtrat erst vorige Woche für unzulässig erklärt.

Die Verdichtung geht den Mindelheimer Stadträten zu weit

Im Stadtrat gab es keine zwei Meinungen. Wolfgang Streitel (CSU) sagte, eine so massive Nachverdichtung gehe zu weit. Auch sei eine Ausfahrt aus der Tiefgarage in die Eugen-Blessing-Straße den Anwohnern nicht zumutbar. Roland Ahne (SPD) rechnete bei den Stellplätzen nach. Ohne die Duplex-Garagen kommt der Bauherr nur auf 14 Stellplätze. Damit dürften statt 15 nur neun Wohneinheiten gebaut werden, erläuterte Egger.

Ursula Kiefersauer nannte den Bauwerber „sehr uneinsichtig“. Es bedürfe eines deutlichen Signals der Stadt. „Ich hoffe, er lernt, gemeinsam mit der Stadt zu planen.“ Josef Doll (Grüne) hätte es schließlich gerne gesehen, dass im Beschluss auch festgehalten wird, dass nicht auf die Eugen-Blessing-Straße eingefahren werden darf. Das sei rechtlich aber nicht möglich, so die Verwaltung.

