vor 11 Min.

Vollkommene Harmonie

Das Vokalensemble Kempten begeistert in der Wallfahrtskirche St. Rasso in Untergammenried

Von Maria Schmid

Langsam hüllte die aufkommende Dämmerung und die nahende Dunkelheit die schmucke Wallfahrtskirche St. Rasso in Untergammenried vollkommen ein. Doch innerhalb der Kirche erstrahlten die Flammen der vielen Kerzen und tauchten alles in ein festliches Licht, passend zum besinnlichen Konzert mit dem Vokalensemble Kempten.

Chorleiter Benedikt Bonelli hatte mit den Sängerinnen und Sängern eine musikalische „Europäische Weihnacht“ mitgebracht. „Wachet auf, ruft uns die Stimme!“, forderten die sieben Männer- und zehn Frauenstimmen die zahlreichen Gäste auf, nachdem sie von Elisabeth Hampp, Kirchenvorstandsmitglied der Pfarreiengemeinschaft St. Justina und zuständig für St. Rasso, begrüßt worden waren.

Die Lieder verzauberten die Besucher. Traditionell erklang „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Unser lieben Frauen Traum“, wurde sehr harmonisch vorgetragen.

„Das Volk, das im Finstern wandelt, es sieht ein großes Licht.“ Dieses Licht leuchtet nicht nur zur Wintersonnenwende, sondern vor allem auch zum bevorstehenden Christfest.

Sie klang wie ein zartes Wiegenlied, die aus Italien stammende Volksweise „Ninna nanna di Gesú Bambino“. Dabei wird Joseph als Vater des Kindes nicht vergessen: „… er nimmt das Kind in den Arm und singt für ihn ein Lied ‚Larin“, es berührt sein Bärtchen: ‚Küss mich, wenn du willst!“ Ein Bild vollkommener Harmonie.

Aus Norwegen stammt „Ein Stern so klar“ und Edvard Grieg schrieb: „Ave maris stella“. Die musikalische Weihnachtsreise führte auch nach Schottland mit der bekannten Volksweise: „Child in the manger“ (Kind in der Krippe) und dem „What child is this“, besser bekannt als „Greensleeves“. Auch Frankreich wurde bereist. Kein Wunder, sondern Wirklichkeit: „Hört der Engel helle Lieder klingen, das weite Feld entlang, und die Berge hallen wider von des Himmels Lobgesang.“

Dazu trug auch Violinistin Doris Nocka bei, indem sie immer wieder ihre Geige singen ließ und das mit Werken von Georg Philipp Telemann. Aus seiner „Fantasie I“ spielte sie mehrere Sätze, unter anderem aus der „Fantasie VI“ das zauberhafte „Siciliana“. Nur mit Kerzenschein beleuchtet, spendeten die Gäste kräftigen Applaus und sagten kräftig Danke für eine besinnliche Stunde mit verzaubernden weihnachtlichen Klängen.

