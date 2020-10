18:33 Uhr

Vorerst keine Märkte in Markt Wald

Plus Warum auch der Herbstmarkt in Markt Wald ausfällt und wie es im nächsten Jahr weitergehen könnte.

Wenn man nicht nur Marktgemeinde ist, sondern den Markt sogar im Ortsnamen trägt, ist es wahrscheinlich besonders schmerzhaft, wenn Märkte infolge der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen werden. Die Mehrheit des Markt Walder Gemeinderates wollte das jedenfalls nicht hinnehmen und hatte die Verwaltung wie berichtet im Juli aufgefordert, nach Möglichkeiten zu suchen, mit neuem Konzept doch noch Märkte abhalten zu können. (Mehr dazu lesen Sie hier:Gemeinderat will Märkte in Markt Wald wieder aufleben lassen)Doch nach dem Jakobi- wurde nun auch der Herbstmarkt gestrichen, der eigentlich an diesem Wochenende stattgefunden hätte.

„Wir haben lange überlegt“, sagt Bürgermeister Peter Wachler. „Aber es funktioniert einfach nicht.“ Der Aufwand, das Gelände mit Bauzäunen abzusperren und den Markt-Besuchern eine Laufrichtung vorzugeben, wäre zu groß gewesen. „Wir hätten eine Einlass-Kontrolle machen und die Besucher registrieren müssen“, so Wachler. Auch die sanitären Anlagen wären problematisch gewesen: Wie sollte an der Pinkelrinne im Männerbereich der Mindestabstand gewährleistet werden?

Vielleicht findet sich für den Frühjahrsmarkt in Markt Wald doch noch eine Lösung

Hinzu kommt, dass auch das Landratsamt der Gemeinde geraten hatte, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Märkte abzusagen. Angesichts der zuletzt steigenden Corona-Infektionszahlen im Unterallgäu gibt Wachler außerdem offen zu: „Ich wollte auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen, das war mir zu unsicher.“

Das bedeute aber nicht schon das Aus für den Frühjahrsmarkt, der üblicherweise am letzten Wochenende im April Besucher anzieht. Möglicherweise gebe es bis dahin ein neues Marktkonzept, so Wachler, der sich als Ersatz auch einen Wochenmarkt vorstellen könnte. Für Märkte in Zeiten von Corona hatten sich nicht zuletzt die Gemeinderäte Hermann Glas und Franz Huber ausgesprochen. Wenn die Gemeinde auf die Märkte verzichte, bestehe die Gefahr, dass es sie auch nach Corona bald nicht mehr gebe, sagte Glas in der damaligen Sitzung und regte ein neues, regionales Konzept an, in das die örtlichen Vereine und Geschäfte eingebunden werden sollten. Franz Huber gab zudem zu bedenken, dass die Verbote vor allem die Vereine träfen, die auf das Geld angewiesen seien. Vor allem aber gehe es um das Leben im Dorf. (baus)

Lesen Sie auch:

Themen folgen