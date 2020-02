vor 23 Min.

Wahl: Großes Stühlerücken im Stadtrat

Plus Fast die Hälfte der aktuellen Ratsmitglieder tritt am 15. März nicht mehr an. Dafür dürfen heuer so viele Bürger wählen, wie noch nie zuvor.

Von Markus Heinrich

Schon vor der Kommunalwahl in Bad Wörishofen steht fest, dass es in weiten Teilen einen neu zusammengesetzten Stadtrat in der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu geben wird. Der Grund dafür ist, dass beinahe die Hälfte der aktuellen Ratsmitglieder am 15. März nicht mehr zur Wahl antritt.

Das größte Stühlerücken gibt es dabei in der Fraktion der Freien Wähler Vereinigung Bad Wörishofen. Zur Wiederwahl stehen hier nur noch Fraktionssprecher Wolfgang Hützler und Feuerwehrreferent Thomas Vögele und natürlich Bürgermeister Paul Gruschka. Nicht mehr für den Stadtrat kandidieren werden Jakob Trommer, Josef Wild, Schulreferent Oliver Schromm, Baureferent Wilfried Schreiber und Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried. Auch bei der CSU stehen Veränderungen bereits jetzt fest. Kurreferent Tassilo Albus tritt nicht mehr zur Wahl an, auch Christian Förch steht nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Günter Huber hört ebenfalls auf, ebenso Familienreferentin Marion Böhmer-Kistler. Weitermachen wollen Finanzreferentin Michaela Bahle-Schmid, Konrad Hölzle, der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, die Sozialreferentin Ilse Erhard, Werkreferent Josef Kunder, Verkehrsreferent Ludwig Kreuzer und natürlich Bürgermeisterkandidat und Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. FDP-Vertreter Claus Thiessen steht diesmal nicht mehr zur Wahl, er war das älteste Ratsmitglied. Bei diesen Fraktionen wollen alle weitermachen Bei der SPD ändert sich dagegen nichts. Fraktionssprecher Stefan Ibel, Personalreferent Helmut Vater, Vereinsreferent Jürgen Thiemann und Kulturreferentin Sybille Dörner treten erneut an. Gleiches gilt für die Grünen mit Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl sowie der Fraktionssprecherin und Bürgermeisterkandidatin Doris Hofer. Lesen Sie dazu auch: Das Rennen ums Wörishofer Rathaus Zehn von 24 Mitgliedern des Stadtrates von Bad Wörishofen hören also auf. Wer in die Ratsrunde rückt, entscheiden die Wähler am 15. März. Dabei dürfen diesmal so viele Bürger abstimmen, wie nie zuvor. Bad Wörishofens Wahlleiter Martin Aicher sagte unserer Redaktion am Montag, dass es rund 13.744 Wahlberechtigte gibt. Bei der Stadtratswahl 2014 waren es noch 12.660 Stimmberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 52,77 Prozent. Die CSU erreichte damals zehn Sitze, die Freien Wähler sieben Stadtratssitze, SPD und Grüne jeweils drei Sitze und die FDP einen Sitz. Weil Helmut Vater nach Unstimmigkeiten mit den Grünen, für die er gewählt wurde, zur SPD wechselte, haben die Sozialdemokraten seither vier Sitze und die Grünen derer zwei. So gingen die Stadtratswahlen der vergangenen Jahre aus Bei der Stadtratswahl 2008 waren 11.680 Bürger stimmberechtigt. Die CSU kam damals auf 14 Sitze, die Freien Wähler auf vier, die SPD auf drei Sitze, die Grünen auf zwei und die FDP auf einen Sitz. Die Wahlbeteiligung lag 2008 bei 50,83 Prozent. Besser war die Wahlbeteiligung bei der Stadtratswahl 2002 mit 62,94 Prozent. Die CSU holte damals 15 Sitze, SPD und Freie Wähler jeweils vier und die grünen einen Sitz. 2002 traten ganze vier Parteien und Gruppierungen zur Stadtratswahl an. Diesmal werden es ungleich mehr Bewerber sein, nämlich sieben. In die Ratsrunde einziehen wollen CSU, Freie Wähler, Grüne, SPD, FDP, Generation Fortschritt und die ÖDP.

