Wahlplakat von Grünen-Kandidat auf dem Scheiterhaufen

Plus Aufregung vor der Landratswahl: Auf einem Funkenfeuer prangt ein Plakat von Daniel Pflügl. Ein Pfarrer sorgt in Mattsies für Diskussionen.

Zwei ungewöhnliche, gar unschöne Vorkommnisse ereigneten sich jetzt im Unterallgäuer Landratswahlkampf : In Mattsies hängte ein katholischer Pfarrer eine Liste der vier Bewerber öffentlich auf – mit Angabe, ob sie und auch ihre Familien Kirchenmitglieder sind. Und in Kronburg hing ein Wahlplakat eines Kandidaten hoch oben an einem Funkenfeuer.

Direkt unter der "Hexe" hängt ein Wahlplakat des Grünen-Kandidaten Pflügl

Hoch aufgeschichtet sind Baumstämme und Reisig am Wochenende in Kronburg. Ganz oben prangt in mehreren Metern Höhe die „Hexe“, die traditionell zum Beginn der Fastenzeit in Flammen aufgeht. Direkt unten drunter hängt ein Wahlplakat mit dem Bildnis des Grünen-Kandidaten Daniel Pflügl.

Der Polizist aus Bad Wörishofen hat über Umwege am Montag davon Kenntnis bekommen – und inzwischen bei seinen Kollegen in Memmingen Anzeige gegen unbekannt erstattet wegen Sachbeschädigung , Beleidigung und Bedrohung. „Es kann doch nicht sein, dass ich da wie auf dem Scheiterhaufen verbrannt werde“, so Pflügl. „Das geht über das normale Maß der politischen Meinungsäußerung weit hinaus und kann nicht toleriert werden!“ Das sehen seine Mitbewerber Alex Eder ( Freie Wähler ), Michael Helfert ( SPD ) und Andreas Schaal ( CSU ) genauso. Alle drei haben das auf ihren Facebook-Seiten verurteilt.

„Wir haben schon einiges auszuhalten, aber das geht unter die Gürtellinie“, sagt Pflügl. Als Beispiel nennt er Hasskommentare in den so genannten sozialen Netzwerken, in denen er auch schon mal als „Bulle“ beleidigt wird. „Das Krasse an der Sache ist, dass das alles im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung geschehen ist – die Täter wussten, dass da viele unbeteiligte Leute dazu kommen ...“

Das sagt Kronburgs Bürgermeister zu der Funkenfeuer-Aktion

Kronburgs Bürgermeister Hermann Gromer hat am Montag von Pflügl von dem Vorfall erfahren – und sich am selben Abend mit den Verantwortlichen des Funkenfeuers getroffen, um die Sache zu klären. „Das ist Wahnsinn und wird Folgen haben“, reagiert er auf Nachfrage der MZ. „Ich war zwar selbst nicht beim Funken, habe mich aber bereits bei Herrn Pflügl entschuldigt.“ Das werden auch die Funkenverantwortlichen machen – also federführend die Feuerwehr , die von Kronburger Jugendlichen unterstützt wurde. „Und sie werden auch mögliche strafrechtliche Folgen tragen“, sagt Gromer nach dem Gespräch.

Er schildert den Hergang so: „Im Dorf wurde Holz für den Funken gesammelt. Auf einem Haufen lag auch das Wahlplakat.“ Es sei mitgenommen worden und schließlich auf den Funken außerhalb des Ortes „geschleudert“ worden. „Sie seien sich der Auswirkungen nicht bewusst gewesen“, hätten ihm die Verantwortlichen gesagt, so der Bürgermeister.

Das Plakat bemerkten am Sonntagnachmittag Spaziergänger und beschwerten sich. Nach kurzer Diskussion sei das Plakat wieder vom Funken entfernt worden – „es wurde nicht verbrannt“.

Tussenhausens Pfarrer Richard Dick hängte Informationen über die Kandidaten und ihre Familie aus

Für Gesprächsstoff sorgte auch der katholische Pfarrer von Tussenhausen , Richard Dick. Er war der Frage nachgegangen, wie es die Unterallgäuer Landratskandidaten mit dem Glauben halten. Welcher Kirche fühlen sie sich verbunden oder haben sie der Kirche den Rücken gekehrt? Richard Dick hat das veranlasst, die entsprechenden Informationen in der Mattsieser Kirche auszuhängen. Nicht nur das: Dick nannte auch Details über die Familienmitglieder, teilweise auch über die minderjährigen Kinder.

Der Aushang hing über das Wochenende, wurde dann aber vom Pfarrer selbst wieder abgehängt. Auf Nachfrage gab er sich zerknirscht. Er sprach von einer „Schnapsidee“, die er bereue. Die Informationen über die Familienmitglieder hätte er nicht weiter geben dürfen, ist ihm längst klar geworden.

Bei Alex Eder (Freie) steht, dass dieser als junger Erwachsener aus der katholischen Kirche ausgetreten sei. Michael Helfert ( SPD ) ist 1994 aus der katholischen Kirche ausgetreten. Er war acht Jahre lang zwischen 1980 und 1988 Ministrant in St. Stephan in Mindelheim. Daniel Pflügl (Grüne) ist Mitglied der römisch-katholischen Kirche. Ihn hätten christliche Werte geprägt, zitiert ihn Dick. Er war auch bei den Pfadfindern. Rainer Schaal ist römisch-katholisch.

Vier Männer bewerben sich um das höchste politische Amt im Unterallgäu. Es sind dies in alphabetischer Reihenfolge: