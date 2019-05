16.05.2019

Warten auf den großen Wurf

Dass der Flexibus an der Landkreisgrenze umkehren muss, wurmt Wiedergeltingens Bürgermeister Norbert Führer schon seit der Einführung. Jetzt will Führer neue Gespräche führen, um eine Anbindung nach Buchloe zu erreichen.

Krippe in Wiedergeltingen zieht in die Schule. Beim Flexibus bleibt Bürgermeister Führer hartnäckig

Von Wilhelm Unfried

Die Gemeinde wächst und Wachstum hat seinen Preis. Dies mussten die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung erfahren. Die verschiedenen Kindergartengruppen sind jetzt schon auf mehrere Gebäude verteilt. Um den steigenden Zahlen bei der Krippe Herr zu werden, soll nun in der Grundschule im ehemaligen Computerraum die Kleinkindergruppe untergebracht werden, informierte Bürgermeister Norbert Führer seine Kollegen (MZ berichtete).

Dies könne nur eine Übergangslösung sein, so Führer, die Gemeinde arbeite an einem großen Wurf, nämlich einem neuen Kindergarten mit allen Einrichtungen unter einem Dach. Er hoffe, dass der Neubau zum Kindergartenjahr 2021/22 bezugsfertig sein wird. Das Projekt wird rund drei Millionen Euro verschlingen und mit Blick auf den Zeitplan meinte auch Führer, dass dieser schon „sportlich“ sei, man müsse sofort an die Arbeit gehen.

Nach Worten des Bürgermeisters wurde die Betriebserlaubnis zur vorübergehenden Einrichtung einer Kleinkindergruppe im Untergeschoss der Grundschule für die kommenden beiden Kindergartenjahre bis zur Fertigstellung des Neubaues durch das Kreisjugendamt und der Kommunalaufsicht in Aussicht gestellt.

Dazu müssten in der Grundschule kleinere Umbauarbeiten vorgenommen werden. Es müsse eine Toilette eingerichtet werden und die Schließanlage umgerüstet werden, weiter sei der Kellerabgang zu überdachen. Die Aussagen sind nach Meinung von Führer gerechtfertigt, weil dieser Raum später durch Vereine genutzt werden könne. Ein erster Schritt sei nun ein Antrag beim Landratsamt auf Nutzungsänderung.

Derzeit sind zwölf Kleinkinder im ersten Stock des Rathauses untergebracht. Für das kommende Jahr seien aber schon 21 Kinder angemeldet. Also höchste Zeit etwas zu tun, meinte nicht nur Bürgermeister Norbert Führer, sondern auch der gesamte Gemeinderat. Dabei sei auch klar, so Führer, dass es sich um eine Ausnahmeerlaubnis handele, denn die Räume seien nicht für eine langfristige Unterbringung der Krippengruppe geeignet.

Allerdings hat die Umquartierung auch Folgen. Noch ist in der Grundschule die sogenannte Krabbelgruppe, eine Elterninitiative, untergebracht. Die Schulleitung fordert nun als Ausgleich für die Abgabe des Computerraumes den Raum der Krabbelgruppe zurück. Verständlich, meinte Führer zu seinen Ratskollegen. Dem Gemeinderat lag nun auch ein Schreiben der Mütter der Krabbelgruppe vor. In einem gemeinsamen Gespräch soll nun eine Lösung gefunden werden.

In einem Gespräch will Führer auch ein anderes Problem lösen. Der Flexibus komme im Raum Türkheim-Wiedergeltingen-Bad Wörishofen nicht so richtig voran. Für Führer gehe es in dieser Ecke des Landkreises ohne grenzüberschreitende Lösungen nicht. „Über die Hälfte der Bürger Wiedergeltingens sind nach Buchloe orientiert“, stellte Führer fest. Buchloe müsse in ein Flexibus-System miteinbezogen werden, kein Wunder, denn gefühlt sind es von Wiedergeltingen nach Buchloe nur ein paar hundert Meter. Dabei gehe es, so Führer, auch um Grundsätzliches, ähnliche Probleme gebe es auch an anderen Ecken des Kreises. Dabei dürfe man aber auch den ÖPNV insgesamt nicht vergessen, denn die Zahl der Pendler Richtung Augsburg und München nehme kontinuierlich zu.

Und im letzten Tagesordnungspunkt beschloss der Rat, dass die Faschingsgesellschaft Budelonia Stockheim auch weiterhin die Mehrzweckhalle nutzen kann, allerdings für etwas höhere Konditionen.

Themen Folgen