vor 49 Min.

Warum Apotheker auch in Mindelheim in Sorge sind

Gähnende Leere herrscht in so mancher Arzneischublade von Apotheker Helmut Striebel. Viele Medikamente sind derzeit knapp.

Derzeit verschärfen sich Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten. Für manche Patienten kann das richtig gefährlich sein. Ein Mindelheimer Apotheker berichtet.

Von Johann Stoll

Dass ein Arzneimittel vorübergehend mal nicht erhältlich ist, das hat es hierzulande schon immer gegeben, sagt der Mindelheimer Apotheker Helmut Striebel. Aber die Lieferengpässe nehmen zu. Vor zehn Jahren seien es 50 gewesen, vor zwei Jahren 70, vor einem Jahr 80. Und seit zwei Monaten: 101 Präparate, die nicht geliefert werden. Das Problem: Betroffene haben oft keine Alternative oder müssen erst von ihrem Arzt auf ein neues Medikament eingestellt werden.

Woran aber liegt es, dass Patienten immer öfter leer ausgehen, wenn sie ein Rezept beim Apotheker einreichen? „Die Ursache ist die Globalisierung“, sagt Striebel. 80 Prozent aller medizinischen Wirkstoffe würden inzwischen in Indien und China produziert.

„Da hat sich eine große Abhängigkeit ergeben“, sagt Striebel. In hochkomplexen Verfahren werden Medikamente in Pharmafabriken hergestellt. Wenn in irgendeiner Fabrik etwas schiefläuft, fehlen die Mittel weltweit.

Ibuprofen konnte nicht so gut geliefert werden wie normal

Ein Jahr lang gab es Lieferschwierigkeiten mit dem weitverbreiteten Schmerzmittel Ibuprofen. Weltweit gibt es nur sechs Maschinen, auf denen das Medikament hergestellt wird. Eine von ihnen in den USA war ausgefallen.

Aus Kostengründen wurde in den vergangenen Jahren die Produktion vermehrt ins billigere Ausland verlagert. Und immer weniger Hersteller produzieren einen Wirkstoff. CDU und SPD sind alarmiert. Die CDU will die Arzneimittelproduktion in der Europäischen Union stärken. Die SPD setzt auch auf Vertragsstrafen, wenn Lieferungen nicht eingehalten werden oder die Abschaffung von exklusiven Lieferverträgen.

In diesen Verträgen, die die Kassen mit Herstellern exklusiv abgeschlossen haben, sieht auch Striebel eine Ursache für die Lieferschwierigkeiten. Seit 15 Jahren schließen Krankenkassen diese ab. Wenn ein Hersteller ausfällt, können oft andere nicht mehr einspringen, weil sie wegen der Rabattverträge ihre Produktion zurückfahren mussten. Der Verband der Ersatzkassen sieht es genau umgekehrt. Rabattverträge verhinderten Lieferengpässe.

Was tun, wenn Blutdrucksenker nicht mehr vorhanden sind?

Jeden Tag müssen sich Apotheker Spürhunden gleich auf die Suche nach Medikamenten oder möglichen Ersatzstoffen machen, weil die Großhändler wieder einmal nicht genügend Medikamente von den Herstellern geliefert bekommen haben. Beim Blutdrucksenker Candesartan ist das derzeit der Fall. Den gibt es einfach nicht. Die Apotheker haben von diesem Mittel auch keine Vorräte angelegt. Auch Irbesartan, ebenfalls ein Blutdrucksenker, ist nicht zu haben. Was also tun?

Striebel und seine Kolleginnen und Kollegen müssen ständig mit Ärzten Rücksprache halten, was auch die Arztpraxen erheblich belastet. Auch auf Vorräte bei anderen Apotheken können die Kollegen meist nicht zurückgreifen, weil es die meist auch nicht gibt. Wenn man Glück hat, treibt man eine kleinere Packungsgröße des gewünschten Medikaments auf.

Ein Fall aus dem Unterallgäu bereitet dem Mindelheimer Apotheker Sorgen

Striebel erzählt von einem Fall, der ihm besonders Kummer macht. In zehn Tagen braucht der Patient dringend Nachschub eines bestimmten Mittels. Wenn das nicht gelingt, „muss er auf einen anderen Wirkstoff umgestellt werden“.

Das ist aber nicht so ohne Weiteres in allen Fällen möglich. Der Patient benötigt das Antidepressivum Venlafaxin. Der Mann sei psychisch sehr labil. In einem anderen Fall war umgestellt worden mit der Folge, dass der Erkrankte sagte, ihm tue das nicht gut, „er denkt anders“. Letztlich könne sich in Einzelfällen die Gefahr eines Suizides erhöhen.

Die Welt der Medikamente ist auch eine des Geldes. Ein Element in Antidepressionsmitteln ist Lithium. Das ist aber wegen der Elektrifizierung vieler Autos so teuer geworden, dass betroffene Patienten nun 20 Euro im Monat aus eigener Tasche zuzahlen müssen. Kassen, Hersteller und Apotheken geben die Mehrkosten weiter.

Lesen Sie auch: Bei Antibiotika nicht immer die ganze Packung nehmen

Themen folgen