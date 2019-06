06:00 Uhr

Warum Isolde Stein seit 30 Jahren Fremdsprachen lernt

An Pfingsten erinnert die Kirche an ein Wunder. Für eine bessere Verständigung genügt es aber auch schon, Sprachen zu lernen. Und mancher lernt ein Leben lang.

Von Johann Stoll

Wenn plötzlich alle mit einer Zunge sprechen und sich bestens verstehen, wäre das nicht wunderbar? Alle Missverständnisse auf dieser Welt wären mit einem Mal beseitigt. In der Apostelgeschichte ist vom Pfingstwunder die Rede, als die Apostel – erfüllt vom Heiligen Geist – plötzlich in ihnen unbekannten Sprachen reden konnten.

Wer Sprachen beherrscht, ist klar im Vorteil. Isolde Stein aus Mindelheim lernt seit etwa drei Jahrzehnten Englisch, Französisch und Italienisch. In Englisch und Französisch ist sie längst so gut, dass sie selbst diese Sprachen unterrichtet hat. „Französisch ist meine zweite Muttersprache geworden“, sagt sie. Vor mehr als 20 Jahren bescheinigte ihr die VHS Mindelheim bereits ihre guten Kenntnisse in französischer Konversation.

Ein Italiener fragte nach den Toiletten - und bekam als Antwort die Uhrzeit

Sie weiß gute Verständigung zu schätzen. Die pensionierte Lehrerin erinnert sich noch gut an den peinlichen Zwischenfall vor vielen Jahren in Italien, als sie in der Landessprache gefragt wurde, wo die Toilette sei und sie auf Italienisch die Uhrzeit nannte. Immerhin: Das Befremden im Gesicht des Fragestellers wich schnell einem befreienden Lachen.

An der Volkshochschule in Mindelheim kämpfen seit Jahrzehnten Lehrkräfte gegen die babylonische Sprachenverwirrung an. Die VHS bietet aktuell Kurse in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch an. Es gab aber auch schon Kurse in Chinesisch, Arabisch, Polnisch und Kroatisch.

Isolde Stein war immer gerne dabei, auch wenn sie zugibt, dass ihr Fleiß etwas größer hätte sein können. Dann wäre sie im Italienischen auch schon weiter. Aber es geht in einem VHS-Kurs ja nicht nur ums fleißige Lernen. „Dort lernt man nette Leute kennen“, sagt Stein. Man grüßt sich auf der Straße, wenn man sich begegnet, hält ein Schwätzchen und freut sich am gemeinsamen Interesse an Sprachen. „Das sind richtig nette Sozialkontakte“, sagt Isolde Stein.

Isolde Stein aus Mindelheim sagt, per App könne sie keine Sprache lernen

Aber es gibt natürlich auch jene, die Sprachkurse aus beruflichen Gründen belegen. Alois Fickler aus Weilbach zählt zu ihnen. Er hatte 1998 mit Spanisch begonnen, weil er in einer Firma arbeitete, die zu einem französischen Konzern gehörte, die international aufgestellt ist. Ein Jahr später benötigte er noch Italienisch. Auch da brachten ihm die Lehrer an der VHS das notwendige Rüstzeug bei. Auch heute noch belegt Fickler Sprachkurse bei der VHS. „Momentan geht es mir vor allem darum, gegen das Vergessen etwas zu tun.“ Es mache aber auch Spaß, in einer Gruppe zu lernen. Isolde Stein geht es ähnlich. Allein daheim mit einem Lehrbuch oder einer Sprach-App könnte sie keine Sprache erlernen.

Sie hat sich immer schon für fremden Länder und Menschen interessiert. Wie aber will man mit den Menschen näher in Kontakt kommen, wenn man die Sprache des anderen nicht spricht? Mit Gestik und Mimik allein lassen sich nur schlecht Gespräche führen. Allenfalls Musik und Tanz, sagt Isolde Stein, sind gute Mittel der Verständigung. Auf internationalen Jugendfestivals funktioniert diese Art der Verständigung auch heute noch bestens. „Wo gemeinsam gefeiert, gesungen und getanzt wird, versteht man die völkerverbindende Sprache von Melodie und Rhythmus“, sagt Stein. Vor rund 40 Jahren war Isolde Stein in der Mindelheimer Partnerstadt Bourg-de-Péage als Brückenbauerin im Einsatz. Eine Landwirtschaftsdelegation war nach Frankreich aufgebrochen und Stein war als Übersetzerin eingesprungen. Alle hatten den Vorteil. Und es hat obendrein richtig viel Spaß gemacht.

Sprachpflege tut aber auch im eigenen Land im Deutschen not, findet Isolde Stein. Sprache vermag ja nicht nur Informationen zu transportieren. Mit ihr lassen sich auch Emotionen und Empathie ausdrücken, sagt sie. Und da sieht es nach Meinung von Isolde Stein nicht immer zum Besten aus. „Ich würde mir wünschen, dass wir zu einer Sprachkultur zurückkehren, die die Würde des Menschen als oberstes Gebot sieht.“

