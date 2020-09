vor 16 Min.

Warum die Naturtherme Bedernau vorzeitig schließt

Plus Das Bad in Bedernau schließt für die diesjährige Saison. Die Entscheidung hat mit Corona zu tun.

Von Sabine Adelwarth

Insgesamt 50 Tage war die Naturtherme Bedernau für die Gäste in diesem Jahr geöffnet. Doch das Ende der sommerlichen Temperaturen bedeutet nun auch das vorzeitige Saisonende und so wird das Heilbad an diesem Sonntag, 20. September, die Türen schließen. Bürgermeister Jürgen Tempel bedauert die vorzeitige Schließung, doch bleibe ihm keine andere Wahl, sagt er.

Mitarbeiter der Naturtherme hatten sich gegen die Widrigkeiten der Pandemie gestemmt

Mit großer Unterstützung hat das ganze Thermalteam eine wahre Mammutaufgabe bravourös hinbekommen. Die Anforderungen wegen Corona waren enorm. Es galt die Dokumentation der Badegäste zu führen, jede Stunde zu desinfizieren und immer die Anzahl der im Becken befindlichen Personen im Blick zu haben. Denn nur insgesamt 25 Personen durften sich gleichzeitig im warmen Thermalbecken aufhalten. „Wir haben bewusst auf einen Schichtbetrieb verzichtet und durchgängig geöffnet gehabt. Zur stündlichen Desinfektion haben wir immer kurzzeitig Teilbereiche abgesperrt“, berichtet Thermalchefin Irmgard Nitsche.





Bürgermeister Jürgen Tempel hatte die Öffnung der Therme immer im Blick. Bereits im Mai und Juni wollte er den Besuchern mit dem Sommercafé die Möglichkeit geben, ein bisschen Normalität zu erleben. „Baden war zwar zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, aber wir wollten präsent und für die Bürger da sein“, begründet er die Entscheidung.

Änderung der Corona-Maßnahmen in Bayern, doch die Gäste blieben weitgehend fern

Als dann im Laufe des Julis die Corona-Regelungen geändert wurden, stellte das die Verantwortlichen vor einige Hürden. „Wir fragten uns, ob wir die Vorgaben umsetzen und einen möglichst sicheren Besuch für unsere Gäste gewährleisten können“, so der Rathauschef. Ein Hygieneplan musste her und viele Stunden verbrachten sie mit der Umsetzung des Konzeptes vom Ministerium. „Wir haben das Thermalbecken ausgemessen und gerechnet, gerechnet, gerechnet“, schmunzelt Jürgen Tempel mittlerweile darüber. „Das war alles andere als einfach und dann kam die Meldung, dass man einfach die Umkleideschränke zählen und nur die Hälfte zur Verfügung stellen soll.“ Somit war dieses Problem plötzlich schnell gelöst.

Bademeister Alexander Günter kümmerte sich um die praktische Durchführung und brachte mit Schildern und Absperrbändern die Gäste beim Betreten des Beckens in die richtige Richtung. Beim Verlassen müssen die Besucher einmal ums Wasserbecken laufen.

Der Gemeinderat stand schnell hinter der Entscheidung, das Bad zu öffnen. Am 16. Juli war es dann soweit und die Gäste strömten nach der langen Abstinenz nach Bedernau. „Wir erlebten durchweg ein positives Echo und alle waren glücklich. Unsere Gäste haben die Einschränkungen mit Verständnis hingenommen und mitgemacht. Somit konnten wir den Betrieb gut aufrechterhalten“, resümiert Irmgard Nitsche.

So groß war der Besucherrückgang wegen der Covid-19-Pandemie

In den früheren Jahren waren es meistens zwischen 24.000 und 27.000 Badegäste im Jahr, heuer kamen gerade einmal rund 2500. Das Bad hatte donnerstags bis sonntags geöffnet. „Durch diese Einschränkungen haben wir um die 90 Prozent weniger Gäste als in den Vorjahren. Unser Bad war noch nie auf Gewinn ausgelegt, sondern wir sehen uns als soziale Einrichtung“, so Bürgermeister Tempel. Nur deshalb sei der Betrieb in diesem Jahr überhaupt möglich gewesen. Die Gemeinde habe die Naturtherme immer finanziell unterstützt. Doch da der laufende Betrieb viel Geld verschlingt, ist es wirtschaftlich nun nicht länger möglich. „Deshalb müssen wir schweren Herzens bei abnehmenden Temperaturen vorzeitig schließen“, sagt Tempel. In den Innenbereich dürfen nämlich nur maximal 40 Gäste. Als der Außenbereich im Sommer geöffnet hatte, durften 200 Besucher eingelassen werden. Im Naturschwimmteich durften insgesamt 30 Gäste gleichzeitig schwimmen.

Das Personal ist trotz Corona genauso im Einsatz wie in den Jahren zuvor. Da das Dampfbad und die Infrarotkabine geschlossen bleiben mussten, war der Eintritt etwas geringer als sonst. Auch Saisonkarten wurden zurückbezahlt. „Alles andere wäre unfair gewesen. Diese Saison war ja sehr verkürzt und nicht in vollem Umfang möglich“, sagt Irmgard Nitsche. Einen Ausblick ins nächste Jahr wagt Bürgermeister Jürgen Tempel noch nicht so ganz: „Es ist schwer vorauszusagen, da wir nicht wissen, wie sich die Pandemie weiter entwickeln wird. Wir müssen abwarten, aber wir hoffen.“

