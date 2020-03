Was sich im Mindelheimer Stadtrat ändert

Plus Wer in Mindelheim Sitze abgeben muss und wer dazu gewinnt. Über einen Neuling freut sich keiner aus den anderen Gruppierungen.

Im Mindelheimer Stadtrat geht es in der neuen Legislaturperiode deutlich bunter zu. Zulegen konnten die Grünen und die ÖDP. Mit der AfD hat eine weitere Partei einen der 24 Sitze erobert. Verlierer ist die CSU, die zwei ihrer bisher neun Sitze eingebüßt hat.

Auffallend ist, dass der Frauenanteil im Stadtrat weiter zurückgegangen ist. Sind es im aktuellen Stadtrat noch drei Frauen, werden es von Mai an nur noch zwei von 24 sein. Mit Christel Lidel von der Bürgermeinschaft hat es eine der Stadträtinnen nicht mehr geschafft.

Der neue Stadtrat von Mindelheim setzt sich wie folgt zusammen. In Klammern steht die Stimmenzahl für den jeweiligen Bewerber.

Stimmberechtigte: 11.483



Wahlbeteiligung: 53,0 Prozent.



CSU : 7 Sitze (bisher 9)

Wolfgang Streitel (3960), Manfred Salger (3724), Christoph Walter (2995), Thomas Schnabel (2673), Fritz Birkle (2068), Claudia Steber (1870), Franziskus Steber (neu, 1816).

Josef Doll (3221), Thomas Burtscher (neu, 1473).

: (neu, 1269). SPD : 4 Sitze

Roland Ahne (3170), Mehmet Yesil (2061), Georg Pfeifer (1755), Michael Helfert (neu, 1275).

Stefan Drexel (2575), Hans-Georg Wawra (2197), Dietmar Wagner (2088), Maximilian Heim (2049), Roland Peter (neu, 1664).

Ursula Kiefersauer (neu bei der BG, zuvor CSU , 2497), Manfred Schuster (2038), Michael Gerle (1652).

Peter Miller (1870), Jan-Erik Ahlborn (neu, 1501).

Von den amtierenden Stadträten haben es bei der CSU Johann Abbold und Bernhard Lutz nicht mehr geschafft. Auf Abbold waren 1693 Stimmen entfallen, auf Lutz 1558. Bei den Freien Wählern ist Alfred Beilhack hauchdünn am Wiedereinzug gescheitert. Auf ihn entfielen 1655 Stimmen. Roland Peter bekam 1664 Stimmen und rückte so in das 24-köpfige Gremium ein.

CSU bleibt stärkste Kraft - trotz der Verluste

Stärkste Fraktion blieb die CSU. Sie verliert aber zwei Sitze und hat nur noch sieben Stadtratsmitglieder. Der Ortsvorsitzende Christoph Walter sagte: „Ich bin nicht zufrieden“. Das Ergebnis liege weit unter dem, „was wir uns vorgestellt haben“. Mit acht Sitzen habe er gerechnet. Eine Erklärung könnte sein, dass die CSU bewusst auf viele junge Leute gesetzt habe.

Mit Johann Abbold verliere die CSU einen sehr erfahrenen Stadtrat. Auch dass Bernhard Lutz nicht mehr den Sprung geschafft hat, schmerze.

Zweitstärkste Fraktion sind auch im neuen Stadtrat die Freien Wähler. Ihr Ortsvorsitzender Dietmar Wagner hätte sich angesichts ihrer Liste, die er für besonders überzeugend hielt, einen Sitz mehr erhofft. Er kann mit dem Ergebnis aber gut leben. Dass Alfred Beilhack um ein paar Stimmen nur den Wiedereinzug verpasst hat, bedauert Wagner. Max Heim übrigens war auf der Stadtratsliste der Freien auf Platz 24 gesetzt worden. Er war sich aber sicher, dass er trotzdem den Wiedereinzug schaffen wird. So kam es dann auch. Die Freien Wähler sehen ihr Abschneiden als Bestätigung dafür, wieder den Posten des zweiten Bürgermeisters für sich zu reklamieren. Wagner sieht im neuen Stadtrat wieder eine gute Arbeitsgrundlage. Die Harmonie sieht er nicht in Gefahr, betont aber, dass damit kein Schmusekurs gemeint sei. „Wir wollen weiterhin sachliche Diskussionen auf gleicher Augenhöhe führen“.

Die SPD sieht sich gefestigt

Roland Ahne sieht die SPD im Aufwind. Die Sozialdemokraten hatten insgesamt rund 2000 Stimmen mehr erhalten als noch vor sechs Jahren. Dennoch bleibt es bei vier Sitzen, was Ahne „sehr schade“ findet. Das Wahlkampfteam habe große Arbeit geleistet. Mit seinem Ergebnis sei er sehr zufrieden. Ahne bekam die viertmeisten Stimmen aller Stadträte. Da sich die grundsätzlichen Kräfteverhältnisse im Stadtrat nicht geändert haben, will die SPD wieder den Posten des dritten Bürgermeister für sich beanspruchen.

Bei der ÖDP ist die Freude groß, dass zwei Stadträte den Sprung ins Gremium geschafft haben. Von den Jungen wie Gix Steber erhofft er sich neue Impulse. Peter Miller bedauerte allerdings, dass nur noch zwei Frauen gewählt wurden. Dabei hatte seine Partei extra noch eine Kampagne für die Frauen gestartet. Dass die AfD den Sprung geschafft hat, fiel auf insgesamt ein ablehnendes Echo bei allen anderen Parteien und Gruppierungen.

Josef Doll von den Grünen zeigte sich enttäuscht. Er hätte sich mehr erhofft als die zwei Sitze, die aber auch eine Verdoppelung sind. Er selbst durfte sich über die drittmeisten Stimmen freuen. Insgesamt hätte er sich etwas mehr frischen Wind erhofft. Nicht ganz zufrieden ist auch Michael Gerle von der Bürgergemeinschaft. „Wir haben uns einen Sitz mehr erhofft“.

Das meint unser Autor zum Ausgang der Wahl:

Frauen wählen in Mindelheim keine Frauen