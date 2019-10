19.10.2019

Wer will fleißige Handwerker seh’n ...

Seit wenigen Tagen darf in der Kneippstadt nach dem Ende des sommerlichen Baustopps wieder auf den Baustellen gearbeitet werden. Von 7.30 bis 20 Uhr wird gewerkelt, die Mittagsruhe dauert von 13 bis 15 Uhr

Von Alf Geiger

Bis vor wenigen Tagen zwang der alljährliche sommerliche Baustopp in der Kurstadt die Baumaschinen auf den zahlreichen Baustellen im Stadtgebiet zum Schweigen.

Damit ist jetzt Schluss und gleich an mehreren Stellen legen die Handwerker los, um rechtzeitig bis zum Wintereinbruch und zum nächsten – dann witterungsmäßig erzwungenen – Baustopp, so viel wie möglich schaffen zu können. An mehreren Stellen im ganzen Stadtgebiet wird fleißig gewerkelt, gerade im Eichwald wird gleich auf mehreren Baustellen Vollgas gegeben – nicht immer zum reinen Vergnügen der Anlieger, die sich schon während der Abbruch- oder Aushubarbeiten über Lärm und Dreck beschwerten. Täglich von 7.30 bis 20 Uhr dürfen die Arbeiter werkeln, die Mittagsruhe dauert von 13 bis 15 Uhr. Hier finden Sie eine Übersicht des städtischen Ordungsamtes über die aktuell größten Baustellen im Stadtgebiet:

Der Abrissbirne zum Opfer fällt in diesen Tagen das Anwesen des ehemaligen Hotels Rosenhag in der Kathreiner Straße. Nachdem ein wirtschaftlicher Betrieb des 1957 gebauten Hotels mit seinen 23 Einzel- und Doppelzimmern nicht mehr möglich war, entschloss sich Andreas Seidenspinner, den Hotelbetrieb stillzulegen und das Anwesen an einen Investor zu verkaufen, der hier ein Wohn- und Geschäftshaus mit Zwei- und Dreizimmerwohnungen, zwei Ladengeschäften und Praxen errichtet. Fertigstellung ist im Dezember 2021 geplant.

An der Hahnenfeldstraße 13 werden 44 Wohnungen in vier Häusern errichtet, die mit der Bezeichnung „Eichwaldterrassen“ von der Baufirma Glass vermarktet werden. Auf dem 5319 Quadratmeter großen Grundstück sollen 24 Mal 15,5 Meter große Häuser entstehen, mit jeweils drei Geschoßen und mit Terrassen auf allen Ebenen.

Noch einmal 15 Wohnungen wird es zwischen der Eichwaldstraße 6 und der parallel verlaufenden Hahnenfeldstraße geben. Drei Geschosse und ein Terrassengeschoß sind geplant. Das Marktoberdorfer Bauunternehmen Hubert Schmid wird demnächst den Rohbau hochziehen. Die 15 neuen Bewohner der „Eichwald-Residenz“ sollen dann ihre exklusive Wohnung bis Frühjahr 2021 beziehen können.

Eine Wohnanlage mit zwei Wohnhäusern mit jeweils sechs Zwei- und Dreizimmerwohnungen wird schon seit dem Frühjahr in der Hahnenfeldstraße 22 gebaut. Die Bauarbeiten ruhten in der Sommerpause.

Durch die Erweiterung des Hotels Adler kommt es immer wieder auch zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Wo früher das Kurheim Hildegard stand, errichtet eine Münchner Immobilienfirma acht Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus.

Durch den Bau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage in der Hartenthalerstraße 16 bis 18 sind vorübergehende Straßensperrungen nötig.

