Wertachtal

vor 51 Min.

Stiftungsgründer fordert: „Die Politik muss die Klimakrise bekämpfen“

Plus Die Firma Franz Mensch hat eine Klimastiftung gegründet. Geschäftsführer Achim Theiler spricht über die Hintergründe, die Ziele und auch darüber, was das Unternehmen selbst für die Umwelt tut-

Von Claudia Goetting

Der Schutzbekleidungshersteller Franz Mensch aus Buchloe ist in den vergangenen Monaten öfter überregional in den Fokus gerückt. Zu Beginn der Corona-Krise haben die beiden Geschäftsführer Achim und Axel Theiler mehrmals auf den Mangel an Schutzkleidung hingewiesen – und kürzlich fand der Spatenstich für ein neues Pandemielager für Schutzkleidung, Masken und Einweghandschuhe statt. Nun hat die Firma Franz Mensch eine Klimastiftung gegründet, die die Kampagne „Klimawahl2021“ vorantreibt. Achim Theiler (58) erzählt im Interview, wie es dazu kam, was das Ziel ist und was das Unternehmen – und er selbst – für den Klimaschutz tut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen