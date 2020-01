Wie Ruf Automobile eine Weltmarke wurde

Plus Ruf Automobile aus Pfaffenhausen ist ein Meilenstein gelungen. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer bewegten Geschichte, die eng mit Porsche zusammenhängt.

Wolfsburg hat VW, Ingolstadt hat Audi – und Pfaffenhausen hat Ruf Automobile. Was vor 80 Jahren als simple Werkstatt begann, ist inzwischen zu einer Marke geworden, die Liebhaber auf der ganzen Welt gefunden hat. Doch wer Ruf sagt, muss auch Porsche sagen: Über Jahrzehnte hinweg lag die Kernkompetenz des Pfaffenhausener Unternehmens darin, Porsche-Fahrzeuge zu reparieren, zu restaurieren und zu veredeln. In diesem Jahr ist dem Fahrzeug-Hersteller unter Leitung von Alois Ruf junior aber ein Meilenstein gelungen.

Zum ersten Mal ist ein Ruf-Fahrzeug ausgeliefert worden, das zu 100 Prozent in Pfaffenhausen entwickelt und gebaut wurde: ein Ruf CTR, 710 PS stark. Das Nobel-Fahrzeug ist in seiner Bauweise das erste seiner Art, das CTR-Modell gilt aber schon lange als Aushängeschild des Unternehmens – genauer: seit 1987. Damals trat der CTR, auch „Yellowbird“ genannt, in einem Vergleich mehrerer hochkarätiger Fahrzeug-Hersteller an, um das schnellste Auto der Welt zu ermitteln. Sieger des Wettbewerbs, den die US-amerikanische Motorsport-Zeitschrift „Road & Track“ veranstaltete, wurde mit 339 Stundenkilometern nicht etwa ein Lamborghini, ein Aston Martin oder ein Porsche – sondern der CTR. Ein Erfolg, der den internationalen Durchbruch von Ruf Automobile bedeutete – erkennbar auch an der Tatsache, dass der CTR seitdem in rund 80 Millionen verkauften Videospielen als Rennauto vorhanden ist.

Ruf Automobile in Pfaffenhausen entstand aus einer Werkstatt

Dass das Unternehmen einmal eine solche Entwicklung nehmen würde, war im Gründungsjahr 1939 freilich noch nicht abzusehen. Damals, im September, kaufte Alois Ruf senior mit seiner Frau Paula ein Anwesen am Ortsrand von Pfaffenhausen. Sein Ziel: ein Kfz-Betrieb mit eigener Werkstatt, dazu eine Tankstelle. Nach dem Krieg nahm dieses Ziel schnell Gestalt an. „Mein Vater konnte sehr gut improvisieren und auch aus Nichts etwas machen“, sagt Alois Ruf junior, heute Eigentümer und Geschäftsführer der Ruf Automobile GmbH. Er kam im Januar 1950 zur Welt. Aus seiner Kindheit ist ihm ein Erlebnis besonders in Erinnerung geblieben. „1956 hat mein Vater irgendwann zwei Eisenträger in die Werkstatt gezogen und gesagt: ’Bua, in einem Jahr ist das ein Omnibus.’ Und so war es.“

Die Erfolgsgeschichte von Ruf Automobile ist mit diesem Omnibus, ein Nachbau eines Mercedes O321H, untrennbar verbunden. So nutzten ihn die Leute aus Pfaffenhausen und den benachbarten Ortschaften regelmäßig für Ausflugsfahrten und sorgten so für Umsatz in dem kleinen Betrieb. Entscheidend aber waren aber die Ereignisse eines Novembertags 1962. Alois Ruf senior fuhr mit dem Omnibus von Mindelheim nach Landsberg und wurde am Dömlingsberg von einem Porsche-Fahrer überholt. Das Manöver misslang, der Porsche geriet ins Schlingern, fuhr in den Graben und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde dabei nur leicht verletzt, der Porsche war dagegen demoliert. Alois Ruf senior bot dem Mann an, den Wagen zu reparieren. Doch schnell fand er selbst Gefallen an dem eleganten Fahrzeug und kaufte es noch kaputt wie es war. „Das war unsere Einführung in Porsche“, sagt Alois junior und lacht.

Warum Porsche? Zwei Begegnungen legten den Grundstein

Dass diese noch junge Leidenschaft bald die Geschicke des Unternehmens beeinflusste, ist laut Ruf einer weiteren Begegnung ein Jahr später geschuldet. An einem Sonntagnachmittag waren Alois Ruf senior und junior mit einem Porsche 356 Karmann von 1963 Hardtop auf der Münchner Leopoldstraße unterwegs. Plötzlich klopfte ein junger Mann an die Scheibe und sagte, er wolle das Auto unbedingt kaufen. „Wir kommen aus der Autobranche, da ist grundsätzlich jedes Auto verkäuflich. Also haben wir uns zusammengesetzt“, erinnert sich Alois Ruf. Der Mann bot 11.000 Mark. „Das war ein Riesengeld damals. Er hat uns das Geld in einer Pralinenschachtel gebracht, danach sind wir mit seinem Porsche zurück nach Hause gefahren – ohne, dass der Mann von uns jemals einen Fahrzeugbrief zu Gesicht bekommen hätte“, sagt Ruf. Diese Begegnung sei ein Schlüsselerlebnis gewesen. „Wir dachten: Diese Porsche-Fahrer müssen verrückt sein, die ticken anders. Das sind nicht normale Autofahrer, da geht es um eine Lebensanschauung. Mit diesen Verrückten mussten wir einfach weitermachen.“

Die kleine Werkstatt spezialisierte sich also darauf, Porsche-Fahrzeuge in Stand zu setzen und traf damit tatsächlich einen Nerv. „Einen Porsche gut richten zu lassen, war längst nicht überall möglich. Die Leute sind deshalb auch von Weitem zu uns gekommen – so haben wir uns etabliert“, sagt Alois Ruf. 1974 folgte aber die schwierigste Phase der Firmengeschichte: Wegen der Ölkrise sank die Nachfrage rapide. Die Produktion stand ein halbes Jahr komplett still, das Unternehmen war kurz vor der Pleite. Außerdem ereilte die Familie im selben Jahr ein schwerer Schlag: Völlig überraschend starb Alois Ruf senior.

Als Porsche den 911er absetzt, wittert Alois Ruf seine Chance

„Das war ein Riesenschock“ erinnert sich Alois Ruf junior, damals 24 Jahre alt. Noch ohne Meisterbrief musste Ruf die Geschäfte übernehmen. Der Vater hinterließ ein Unternehmen mit drei Mitarbeitern, darunter sein Neffe Ludwig Strobl und Josef Huber. „Die beiden haben mich unglaublich unterstützt und enorm viel dazu beigetragen, dass wir in den Jahren danach hochgekommen sind“, sagt Alois Ruf junior heute.

Das Erbe seines Vaters ging aber weit über das Unternehmen hinaus, denn er hatte seinen Sohn auch persönlich stark beeinflusst: mit Pioniergeist, technischem Interesse, der Liebe zum Auto – und einem ganz besonderen Credo. „Die Schulnoten sind mir egal, solange du durchkommst und danach gut Englisch kannst“, erinnert sich Alois Ruf junior an die Worte seines Vaters. Diesem Credo folgend, verbrachte Ruf mit 20 Jahren sechs Monate in Los Angeles. „Das war meine ,University of Life’“, sagt Ruf. „Dort habe ich viel gesehen und gelernt. Die andere Denkweise, diese Autoverrücktheit – das hat mich stark geprägt für die Zukunft.“

Einige Zeit später, Alois Ruf junior leitete seit drei Jahren die Geschicke des Unternehmens, stellte eine Entscheidung die Weichen für die Zukunft von Ruf Automobile – sie fiel aber nicht etwa in Pfaffenhausen, sondern in Stuttgart. Dort präsentierte Porsche mit dem 928er ein neues Modell, das den beliebten 911er ablösen sollte. Viele Porsche-Kunden trieb die Sorge um, künftig nicht mehr mit dem 911er fahren zu können – also wandten sie sich an Alois Ruf. „Das war unser größter Schritt“, sagt Ruf. „Uns haben wahnsinnig viele Anfragen mit der Bitte erreicht, den 911er weiter zu bauen. Ich habe immer ja gesagt. Daraus ist ein guter Kundenstamm entstanden, eine eingeschworene Gemeinschaft, die uns bis heute die Stange gehalten hat.“ Die enge Verbindung zu dem Porsche-Modell äußert sich nicht zuletzt in der telefonischen Durchwahl des Sekretariats: Sie lautet 911.

Ruf Automobile aus Pfaffenhausen ist inzwischen eine Weltmarke

1981 wurde das Unternehmen als Automobilhersteller anerkannt, seitdem entstehen in der Pfaffenhausener Werkstatt jährlich rund 30 Fahrzeuge. Damit ist Ruf Automobile ein Kleinserienhersteller, dabei aber trotzdem eine starke Marke: Ruf Automobile betreibt einen eigenen Online-Shop mit Artikeln von der Anstecknadel (2,50 Euro) bis zum Bremsanlage-Kit (20.111 Euro). Auf Instagram verfolgen 180.000 Menschen die Aktivitäten des Fahrzeugherstellers, auf Facebook gar 222.000.

Das Unternehmen mit 75 Mitarbeitern macht einen jährlichen Umsatz von rund 10 Millionen Euro. Dass es in den Sog der momentanen Krise der Automobil-Industrie gerät, glaubt Ruf nicht. „Wir sind davon nicht betroffen wie die Ingolstädter oder Stuttgarter. Die Leute, die zu uns kommen, lieben das Flair, die Mechanik und den Charakter der Autos. Das verschwindet nicht so einfach.“

Alois Ruf sieht eigenständige Fahrzeugproduktion als Chance

Die komplett eigenständige Produktion von Fahrzeugen, ohne Porsche-Komponenten, sieht Ruf, der im kommenden Januar 70 Jahre alt wird und die Geschäfte nach und nach an seine Familie übergibt, als Chance. Am ursprünglichen Geschäft, Porsche- und inzwischen auch Ruf-Fahrzeuge herzurichten, möchte Ruf aber als „Sicherheitsbein“ festhalten. „Wenn wir irgendwann keine neuen Autos mehr bauen sollten, dann restaurieren wir halt die alten, die unterwegs sind. Dann haben wir immer noch genug zu tun.“