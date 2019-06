Wie das neue Kneippianum aussehen soll

Plus Nun ist klar, wie es weitergehen wird. Der Investor hat sich bereits in der Kneippstraße eingekauft. Auch das Sebastianeum ist Thema.

Seit November steht das Kneippianum direkt am Kurpark von Bad Wörishofen leer. Nun ist klar, was mit dem Gebäude und dem rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück geschehen soll – und auch, wie es mit dem Sebastianeum im Herzen der Stadt weitergeht. Beide Häuser gehören dem Orden der Barmherzigen Brüder, der seinen bayerischen Sitz in München hat. Haben wollen das Gelände viele. Ansgar Dieckhoff, der Verwaltungsdirektor des Ordens, berichtet von rund 50 Anfragen. 20 habe man durchaus ernst nehmen können. Die Möglichkeiten reichen dabei von einem Ärztehaus junger Ärzte über eine psychosomatische Klinik bis hin zum Abriss der Gebäude mit nachfolgender Wohnbebauung. Das Problem sei zumeist gewesen, dass die Interessenten nur einen Teil der Gebäude haben wollten. Und ein Abriss komme für den Orden sowieso nicht in Frage.

„Manche wollen das Areal auch nur als Wertanlage und weiter leer stehen lassen“, sagte Dieckhoff der Mindelheimer Zeitung am Freitag. Genau das will der Orden aber vermeiden: „Das Kneippianum soll wieder zum Leben erweckt werden.“ An der Seite des Ordens stehen bei diesem Vorhaben nun Werner Schilcher und Rolf Bläsisus. Am Ordenssitz am Nymphenburger Schloss erläuterten sie unserer Zeitung ihre Pläne. Schilcher vertritt den Investor, die Primus Concept Immobilienpartner Holding AG (München), Rolf Bläsius ist Projektentwickler und Geschäftsführer der MBI Real Estate GmbH (München), die für die neue Konzeption verantwortlich ist. Den Standort Bad Wörishofen kennen beide gut – sie haben hier jüngst die Seniorenresidenz Bad Wörishofen an der Hermann-Aust-Straße verwirklich, die von der Sympathia Pflege- und Verwaltungs-GmbH betrieben wird. Dieses bundesweit tätige Unternehmen soll auch beim Projekt Kneippianum als Betreiber an Bord kommen. Es geht um Betreutes Wohnen und ambulante Pflege, aber nicht nur.

Was am Gebäude verändert wird - und vor allem: was nicht

Zum Konzept für das Kneippianum sagt Rolf Bläsius: „Es wird keinen Eingriff in die äußere Bausubstanz geben. Der Baukörper bleibt genauso erhalten, wie er ist, es soll weder einen Abriss noch bauliche Ergänzungen geben.“ Sämtliche Umbaumaßnahmen würden allein im Inneren erfolgen.

Das Kneippianum ist hufeisenförmig angelegt und besteht im Prinzip aus drei Teilen. Im Ostflügel – in dem Küche und Restaurant angesiedelt sind – sollen in den oberen Geschossen zwei Wohngruppen für bis zu 25 demente Menschen entstehen. Im Westflügel sollen Schwimmbad, Sauna, Fitnessbereich und Physioabteilung komplett in die Hand eines weiteren Betreibers gegeben werden. In den Obergeschossen will Bläsius Appartements für Betreutes Wohnen unterbringen. Insgesamt sollen im Kneippianum rund 50 Wohnungen für Betreutes Wohnen entstehen.

Im Erd- und ersten Obergeschoss des Mittelbaus will Bläsius bis zu drei Arztpraxen etablieren. Das öffentliche Café soll erhalten bleiben und in den weiteren Obergeschossen sollen zusätzliche Appartements für Betreutes Wohnen entstehen – und zudem finanzierbare Wohnungen für die Mitarbeiter. „Das ist uns ein ganz großes Anliegen“, sagte Bläsius in München.

So viele Arbeitsplätze könnten im Kneippianum entstehen

Bläsius schätzt, dass mit der neuen Nutzung des Kneippianums rund 50 bis 60 neue Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit entstehen würden. Zudem habe die Primus Gebäude an der Kneippstraße 24 in Bad Wörishofen gekauft, sagte Werner Schilcher der Mindelheimer Zeitung. Auch dort soll Betreutes Wohnen entstehen. Dieses Projekt hängt zwar nicht mit dem Kneippianum zusammen. Wann es dort losgeht, werde aber vom Fortgang des Kneippianum-Vorhabens abhängen.

Denn noch gehört die einstige Stiftung Pfarrer Sebastian Kneipps dem Orden. Verkauft wird erst, wenn der Stadtrat den Weg für die neue Nutzung freimacht.

Kneipp habe die Barmherzigen Brüder einst nach Bad Wörishofen gebeten, sagte Provinzial Frater Benedikt Hau unserer Zeitung. Es ging um das Sebastianeum, in dem die Brüder lange tätig waren, bis 1971. Danach habe der Orden keine weiteren Brüder mehr nach Bad Wörishofen entsandt, weil damals schon die Mitgliederzahlen zurückgingen.

2001 übernahmen die Barmherzigen Brüder auch das Kneippianum von den Mallersdorfer Schwestern. 2018 schloss der Orden das Traditionshaus, das zuletzt ein Vier-Sterne-Hotel war, aus wirtschaftlichen Gründen „Für eine weitere Nutzung und Sanierung wären hohe Investitionen in Gebäude und Infrastruktur im zweistelligen Millionenbereich erforderlich gewesen“, rechnete der Orden gestern vor. „Als Hotel- oder Kurbetrieb ist dies jedoch für den Orden nicht tragbar“. Deshalb soll das Areal verkauft werden. Mit Primus sei man sich soweit handelseinig, dass man das Projekt gemeinsam der Öffentlich vorstellen wolle, sagt Dieckhoff. Derzeit gehe man mit einer sechsstelligen Summe in Vorleistung für die Planung, sagte Schilcher. Der Orden wiederum trage die Kosten, die auch für ein leer stehendes Gebäude zum Erhalt anfallen, berichtet Dieckhoff. Er macht keinen Hehl daraus, dass der Orden für das Kneippianum im Verkaufsfall weniger Geld erhalten wird, als er selbst vor sechs Monaten noch gedacht habe. Das liege am hohen Investitionsbedarf im Mittelbau.

Das hat der Orden mit dem Erlös aus einem Verkauf geplant

Mit dem Erlös werde der Orden das Sebastianeum für die Zukunft bereit machen. Dieckhoff sagt, dass der Orden deutlich über zwei Millionen Euro in das Sebastianeum investieren werde, das ebenfalls ein Vier-Sterne-Hotel ist. Aus diesem Grund wird das 1891 gegründete Haus heuer auch vom 25. August bis zum 15. September geschlossen. Die Küche wird generalsaniert. Zudem stehen in naher Zukunft Arbeiten an Fassade und Innenhof bevor, ebenfalls an der Haustechnik. Man habe im Sebastianeum eine „ausgesprochen gute Belegung“, berichtet der Verwaltungsdirektor. Er hofft nun auch, dass es für das Kneippianum weitergehen wird. Unter anderem wäre dazu eine Ausnahmegenehmigung vom Bebauungsplan notwendig, der grundsätzlich nur den Betrieb von Kureinrichtungen zulässt.

„Wir haben uns sehr intensiv für eine adäquate Nachnutzung des traditionsreichen Kneippianums engagiert, denn wir empfinden es als eine moralische Verpflichtung gegenüber den Mallersdorfer Schwestern, von denen wir das Haus übernommen haben“, sagt Provinzial Hau. „Darüber hinaus denken wir in langen Zeiträumen. Für uns ist die Tatsache, dass das Haus noch von Sebastian Kneipp selbst gegründet worden ist, nicht beliebig.“ Die neue Nutzung stehe „in der Tradition von Sebastian Kneipp“, wie der Orden am Freitag betonte.

So teuer würde die Umsetzung des Projektes in Bad Wörishofen kommen

Werner Schilcher bezifferte die Investitionssumme für das Projekt auf „20 Millionen Euro oder etwas darüber“ inklusive des Kaufpreises für das Areal. Die Barmherzigen Brüder wollen im Sommer eine Bauvoranfrage bei der Stadt Bad Wörishofen stellen. Sollte vom Stadtrat grünes Licht kommen, will Investor Schilcher binnen dreier Monate den Bauantrag einreichen. Vier Monate nach einer Genehmigung könnte der Umbau beginnen. Die Partner haben das Ziel, bis zum 200. Kneipp-Geburtstag im Jahr 2021 „der Stadt Bad Wörishofen wieder ein lebendiges Kneippianum zu präsentieren“, wie es Rau, Dieckhoff, Schilcher und Bläsius am Freitag formulierten.

Laut Rau betreiben die Barmherzigen Brüder derzeit in Bayern fünf Krankenhäuser, vier Behinderteneinrichtungen und zwei Altenheime, eines davon allerdings bei Frankfurt. Dazu kommen eine Kindereinrichtung und ein Erholungshaus im Bayerischen Wald. 1100 Barmherzigen Brüder gibt es weltweit, dazu gut 60.000 Mitarbeiter des Ordens.

