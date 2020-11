Wie der Skyline Park die Talfahrt im Corona-Jahr 2020 überstanden hat

Joachim Löwenthal hat in seinem Skyline Park mit dem Bau des „Allgäufliegers“ in diesem Jahr trotz Corona-Krise in eine neue Attraktion investiert. Trotz der Einbrüche bei den Besucherzahlen ist er optimistisch, dass im kommenden Jahr wieder so etwas wie Normalität zurückkehren kann. Unser Foto zeigt Löwenthal mit einem der Bauteile des Allgäufliegers vor der Montage.

Bild: Alf Geiger