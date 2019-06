Wie geht es den Störchen nach dem vielen Regen?

Plus Viele Jungstörche im Unterallgäu haben den kalten Mairegen nicht überlebt. Aber es gibt auch Lichtblicke in den Nestern.

Der Regen tut der Natur gut. Die starken Regenfälle im Mai sorgten für grüne Bäume und viel frisches Gras auf den Wiesen. Doch für viele Jungstörche endeten die teils tagelang andauernden Regengüsse tödlich. Das Gefieder der Elterntiere wurde so stark durchnässt, dass sie nicht mehr fliegen konnten um Futter zu holen.

Wie LBV-Kreisgruppenvorsitzender Georg Frehner erklärte, konnten die großen Störche die Küken zwar mit ihrem Gefieder vor dem Regen schützen, aber die jungen Störche brauchen regelmäßig Futter, um die eigene Körpertemperatur zu halten. „Die Jungvögel sind dann letztendlich an Hunger, Unterkühlung und Nässe verendet“, so Frehner. Allerdings sei die Situation in diesem Frühjahr nicht so schlimm wie 2007 und 2013. „Damals überlebte kein einziger Jungstorch“, erinnert er sich. Auch 2010 habe es in vielen Nestern Total- und Teilverluste gegeben, nur neun Jungstörche seien damals flügge geworden, so Frehner.

Storchenküken aus Pfaffenhausen, Mindelheim und in Kirchheim haben den vielen Regen überlebt

Auch in diesem Jahr gibt es nach Auskunft Frehners wieder viele Storchennester, in denen alle Küken durch das schlechte Wetter verendet sind. So zum Beispiel in Memmingen, Erkheim, Lauben, Babenhausen, Rammingen, Wiedergeltingen und Türkheim. Einige der Storchenküken in Pfaffenhausen, Mindelheim und auf dem Storchenkran in Kirchheim haben es jedoch geschafft und das kalte und nasse Wetter überlebt.

Auf dem Storchenturm in Kirchheim leben in den inzwischen zehn Storchennestern nach Auskunft von Karin Holzheu noch mindestens sechs Jungstörche. Zum Vergleich: Im letzten Jahr wurden in neun Nestern mindestens 20 Jungstörche flügge.

Von insgesamt zwölf Nestern liegen noch keine sicheren Daten vor, wie viele Küken dort noch leben. Bisher hat Georg Frehner nach Zusammenstellung der gesicherten Zahlen mindestens 14 Jungstörche in 24 Nestern gezählt.

Überall im Unterallgäu kann man die Störche immer wieder in Gruppen auf den Wiesen bei der Futtersuche beobachten

In Pfaffenhausen, wo auf dem großen Funkmasten von den Störchen in diesem Jahr wieder zwei neue Nester gebaut wurden, brach das obere nach dem Starkregen auseinander. Ein Teil blieb oben und wurde vom Storchenpaar schon wieder repariert. Doch mit dem herunterstürzenden Teil des Nestes stürzte auch ein Jungstorch ab, der starb.

Ein Stück weiter, in den zwei Nestern bei der Storchenbrauerei in Pfaffenhausen sitzt in einem Nest ein großes Küken, das zwei Geschwister verloren hat, im anderen zwei ganz kleine Jungstörche, die vielleicht noch Geschwisterchen bekommen. Doch auch, wenn es heuer deutlich weniger Jungstörche gibt, als 2018, so ist der Weißstorchbestand im Unterallgäu weiterhin gesichert. Überall im Landkreis kann man die großen Vögel immer wieder in Gruppen auf den Wiesen bei der Futtersuche beobachten.

