Wie kann die Maximilianstraße im Westen belebt werden?

Der westlich Eingang zur Altstadt wurde neu gestaltet. Jetzt soll sich auch in der Stadtbücherei (rechts) und im Mauritia-Febronia-Gymnasium (links) bald etwas tun, um mehr Leben auf den Platz zu bringen.

Plus Eine Studie zeigt auf, wie der untere Teil der Maximilianstraße mehr Besucher anziehen kann. Zuerst muss die Stadt für einen Notfall viel Geld in die Hand nehmen.

Von Johann Stoll

Millionenbeträge hat die Stadt Mindelheim in die Sanierung der Maximilianstraße gesteckt, zuletzt im unteren Teil rund um die Jesuitenkirche. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Altstadt ist auch im westlichen Teil der Straße herausgeputzt. Allerdings beschlich Stadträte schon bald das Gefühl, dass etwas in dem Gebiet fehlt, und zwar Leben. Was aber kann getan werden, um diesen Teil der Altstadt nicht nur optisch aufzuwerten?

Machbarkeitsstudie für ehemaliges Mauritia-Febronia-Gymnasium und die Stadtbücherei

Die CSU-Fraktion im Stadtrat übernahm die Initiative und beantragte eine Machbarkeitsstudie für zwei Gebäude: das ehemalige Mauritia-Febronia-Gymnasium und die Stadtbücherei. Im ehemaligen Schulhaus sind heute die städtische Sing- und Musikschule, die Volkshochschule und ein Depot mit Nähstube des Frundsberg Festrings untergebracht. Beauftragt wurde das Architekturbüro Holl & Partner aus Mindelheim.

Im Stadtrat stellte Karl-Heinz Holl nun die mit Spannung erwarteten Ergebnisse vor. Zuvor allerdings hatte Ursula Kiefersauer (Bürgergemeinschaft) die Absetzung des Tagesordnungspunktes verlangt, weil die Stadträte eine Präsentation der Ergebnisse erst verspätet bekommen hatten. Der Antrag wurde mit 20 gegen vier Stimmen abgelehnt.

Ein Laden und ein Café könnte im Erdgeschoss einziehen

Zunächst ging Holl auf das Maurita-Febronia-Gebäude ein. Dort könnte im Erdgeschoss auf der südwestlichen Seite ein Café Einzug halten sowie entlang der Front zur Maximilianstraße ein Ladengeschäft. Die Fußgängerarkaden würden zurückgebaut, um so mehr Platz für einen Laden zu schaffen. Damit wäre optisch der Zustand von vor 1960 wiederhergestellt. Im hinteren Bereich im Erdgeschoss würde die Musikschule weiterhin Platz für Probenräume finden.

Auch im ersten Obergeschoss könnten die Musikräume bleiben. Sie würden allerdings nach den Vorstellungen von Holl mit verschiebbaren Wänden ausgestattet, so dass die Nutzung flexibler wäre. Im zweiten Obergeschoss sollte nach der Empfehlung des Büros Holl die Volkshochschule bleiben. Ausgebaut werden könnte das Dachgeschoss für einen Veranstaltungsraum. Mit dem Frundsberg Festring müsste dann allerdings eine andere Lösung für das Depot gefunden werden. Dieser Fundus könnte sowohl an anderer Stelle in der Altstadt als auch im Gewerbegebiet angesiedelt werden.

Verlegung der Mindelheimer Stadtbücherei ins Schulgebäude nicht empfehlenswert

Keine Empfehlung gibt der Gutachter dafür, die Stadtbücherei im alten Schulgebäude unterzubringen. Dazu müssten zu viel im Gebäude umgebaut werden, was die Kosten deutlich nach oben treiben würde. Im Ergebnis empfiehlt die Machbarkeitsstudie die Beibehaltung der Volkshochschule und der Sing- und Musikschule in den Obergeschossen. Im Erdgeschoss sollte die Nutzfläche vergrößert und so Platz für Gastronomie und einen Laden geschaffen werden. Die Musikschule müsste mit 518 Quadratmetern zurechtkommen. Das wären 70 weniger als bisher. Die VHS bekäme 400 Quadratmeter und somit zehn mehr als derzeit. Das Gebäude soll einen Aufzug erhalten. Holl bezifferte die notwendigen Umbaukosten auf 4,039 Millionen Euro. Die Stadt kann allerdings mit Mitteln aus der Städtebauförderung rechnen.

Roland Ahne erinnerte daran, dass der damalige SPD-Bürgermeisterkandidat Kurt Stempfle vor 24 Jahren bereits einen Umbau des Gebäudes vorgeschlagen hatte. Bauchschmerzen bereitet Ahne ein Umzug des Depots des Festrings. Dazu sei ein sehr durchdachtes Konzept notwendig. Er hätte es insgesamt lieber gesehen, wenn bei den Überlegungen auch das Maria-Ward-Kloster mit einbezogen worden wäre. Auch einen städtebaulichen Wettbewerb könne er sich vorstellen und eine Stadtentwicklungsgesellschaft. Michael Helfert schlug vor, die Musikräume ganz aus dem Erdgeschoss zu nehmen, um so mehr Ladenfläche zu schaffen, etwa für eine Art Markthalle. Holl verwies auf seinen Auftrag. Der habe darin bestanden, Varianten aufzuzeigen.

Das Gebäude hat statische Probleme

Fritz Birkle ( CSU) nannte die Ergebnisse „nicht revolutionär“. Mit einem eventuellen Nutzer müsste das Raumkonzept entwickelt werden. „Wir brauchen Frequenz“, betonte er. Der Laden müsse zur Maximilianstraße hin offen sein.

Das Gebäude hat statische Probleme. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Im Inneren soll das Treppenhaus neu gemacht werden, schlug Holl vor. Auch ein Aufzug werde notwendig werden. Freiflächen könnten für Lesungen nutzbar gemacht werden. Unter dem Dach bestünde die Möglichkeit, einen Veranstaltungsraum zu schaffen. Holl bezifferte die Kosten auf 2,251 Millionen Euro. Auch hier stehen Städtebaufördermittel in Aussicht.

Bürgermeister Stephan Winter drückte aufs Tempo. Das Gebäude müsse dringend saniert werden, weil sich das Mauerwerk absenkt. Auch Kämmerer Wolfgang Heimpel betonte, dass es eilt. Im Jahr 2022 sollte mit dem Umbau begonnen werden.

Der Stadtrat war sich einig darin, dass in jedem Fall die Stadtbücherei Vorrang haben soll. Das Gebäude gelte es zu erhalten. Das Mauritia-Febronia-Gymnasium könnte in ein paar Jahren angegangen werden. Bis dahin will die Stadt ansparen.

