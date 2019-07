vor 21 Min.

Wie lange reichen die Betreuungsplätze?

Die Villa Kunterbunt an der Mindelheimer Straße beherbergt einen Kindergarten und einen Hort. Es ist allerdings eine Lösung auf Zeit.

Die Stadt hat den Bedarf ermittelt - doch Marion Böhmer-Kistler ist skeptisch. Es geht um Krippen, Kindergärten und den immer begehrter werdenden Hort.

Von Markus Heinrich

Der Bedarf an Kinderbetreuung steigt auch in Bad Wörishofen. Der Stadtrat hat mit einem einstimmigen Beschluss den zusätzlichen Bedarf für 30 Krippenplätze, 75 Kindergartenplätze und 50 Hortplätze anerkannt. Davon ist aber nur ein geringer Teil wirklich neu, meist handelt es sich um Ersatz für bestehende Plätze. Marion Böhmer-Kistler (CSU) warnte, dass der tatsächliche Bedarf weitaus größer sei.

Das Landratsamt Unterallgäu hatte diesen Beschluss im Zusammenhang mit dem Antrag für die Förderung des Kindergartenneubaus „Villa Kunterbunt“ verlangt. „Eine Formalie“, sagte Martin Aicher, der Geschäftsleiter des Rathauses. Der Bedarf sei in der Stadt ja längst erkannt und festgestellt.

Die 30 neuen Krippenplätze sind nötig, weil 15 Krippenplätze aus der Übergangslösung mit Container an der Kindertagesstätte Kneippwichtel ersetzt werden müssen. Die Betriebserlaubnis und der Mietvertrag laufen zum 31. August 2021 aus, berichtete Martin Aicher. Weitere 15 Krippenplätze werden neu geschaffen, da ein steigender Bedarf durch geplante Beitragssenkungen in der Krippe sowie durch Neubaugebiete, etwa an Dorschhausens Breitenbergstraße, bestehe.

Nur ein Teil der nun aufgelisteten Kindergartenplätze entsteht tatsächlich neu

Die 75 neuen Kindergartenplätze sind ebenfalls nur in Teilen wirklich neu. 35 davon gibt es bereits in der Übergangslösung im ehemaligen Familie-Kind-Haus. Dort laufen Betriebserlaubnis und Mietvertrag laut Aicher am 31. Mai 2021 aus. Bis dahin soll der neue Kindergarten der Stadt fertig sein. 40 weitere Kindergartenplätze werden tatsächlich neu geschaffen.

Bereits jetzt seien alle Kindergartenplätze in den städtischen Einrichtungen für das Kindergartenjahr 2019/2020 belegt, berichtete Aicher dem Stadtrat. Zudem bestehe ein erhöhter Bedarf nach Betreuungsplätzen durch den sogenannten Einschulungskorridor. Der Bedarf an Ganztagsbetreuung steige in Bad Wörishofen ebenfalls, Neubaugebiete sorgten in nächster Zeit dafür, dass dieser Bedarf noch zunimmt.

Die 50 Hortplätze, um die es geht, setzen sich zum Großteil aus den bestehenden Plätzen im Familie-Kind-Haus zusammen. 40 Hortplätze werden ersetzt. Der Mietvertrag für den Hort endet ebenfalls am 31. Mai 2021.

So geht es im Kinderhort Bad Wörishofen weiter

Neu hinzukommen zehn Hortplätze. Diese Zahl ergebe sich aus der Warteliste und einer grundsätzlich steigenden Nachfrage nach Betreuung am Nachmittag, berichtete Aicher. Annähernd alle Plätze seien belegt, zusätzliche Möglichkeiten seien „dringend erforderlich“, mahnte Aicher. Nach Ansicht von Marion Böhmer-Kistler (CSU) reichen die geplanten Plätze ohnehin nicht aus. „Der Bedarf an Mittagsbetreuung ist wesentlich größer“, berichtete sie. „In meinen Augen sind die 50 Hortplätze viel zu wenig.“ Die Stadt werde so schon „in naher Zukunft Handlungsbedarf haben“, sagte sie.

Die vorhandenen Hortplätze seien „wahnsinnig schnell belegt, die anderen Eltern schauen in die Röhre“, kritisierte sie.

Die Zahl der Kinder in Bad Wörishofen steige, die Kindergärten seien voll. „Da müssen wir alle miteinander kreativ werden“, mahnte sie.

