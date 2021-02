vor 18 Min.

Wie wählt ein Verein dieses Jahr einen Vorsitzenden?

Per Handzeichen abstimmen, so wie hier auf einer Jahreshauptversammlung des FC Augsburg, war im vergangenen Jahr bei vielen Vereinen nicht möglich. Auch 2021 gibt es immer noch Einschränkungen in Bezug auf Versammlungen.

Plus Ihre Jahres-, General- und Hauptversammlungen dürfen Vereine wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt abhalten. Welche Möglichkeiten sie stattdessen haben und welche Ausnahme für Feuerwehren gilt.

Von Axel Schmidt und David Specht

Es ist die Zeit, in der eigentlich Mitglieder neue Vorsitzende wählen, Bürgermeister und Pfarrer Reden halten und Jubilare Urkunden und kleine Präsente erhalten – die Jahres-, General- und Hauptversammlungen stehen an. Nur sind Versammlungen derzeit nicht erlaubt, stehen sogar unter Strafe. Gleichzeitig ist es aber vorgeschrieben, diese abzuhalten. So steht es in den Satzungen der Vereine. Wie gehen Vorsitzende, Schriftführer und Kommandanten mit diesem Dilemma um?

„Glücklicherweise standen bei uns 2020 keine Wahlen an“, sagt Mitko Pertemov. Er ist Vorsitzender des TSV Mindelheim und hätte eigentlich im vergangenen Frühjahr die Mitglieder zur Generalversammlung empfangen. Daraus wurde wegen des ersten Lockdowns nichts. „Wir haben die Versammlung dann auf Ende November verschoben“, sagt Pertemov. Sogar eine vorherige Anmeldung wurde von den Mitgliedern erbeten, um Wartezeiten beim Einlass und der Registrierung zu verhindern.

Beim TSV Mindelheim fällt auch der zweite Versuch aus

Die Resonanz war überschaubar: Es gab keine Anmeldungen. Was jedoch weniger am fehlenden Interesse als vielmehr am zweiten Lockdown Anfang November gelegen haben mag. „Wir haben die Generalversammlung für 2020 schließlich komplett abgesagt und auf 2021 verschoben“, sagt Pertemov. Einen festen Termin gibt es dafür noch nicht. Wohl aber einige Tagesordnungspunkte: Neuwahlen und der 160. Geburtstag des TSV Mindelheim. Man wolle diskutieren, wie man dieses Jubiläum begehen könnte, so Pertemov. Allerdings sei es zurzeit noch nicht sinnvoll, größere Veranstaltungen zu planen.

Mitko Pertemov, Vorsitzender des TSV Mindelheim. Bild: Susanne Marx

Theoretisch können Vereine, genauso wie Aktiengesellschaften und Stiftungen, ihre Versammlungen in diesem Jahr online durchführen. Das ist jedoch eine Ausnahme. Grundlage ist eine Verordnung, die das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz vergangenes Jahr erlassen und nun bis Dezember 2021 verlängert hat: Das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“. Zu derartigen Online-Versammlungen rät auch das Unterallgäuer Landratsamt.

Häufig sind nicht alle Mitglieder mit digitaler Kommunikation vertraut

Allerdings: Nicht alle Vereinsmitglieder sind vertraut mit dieser Art der Kommunikation, geschweige denn ausgestattet mit der notwendigen Technik. „Unsere Ausschuss-Sitzungen finden digital statt, auch wenn das nicht das Gleiche ist, als wenn man sich an einen Tisch setzt“, sagt Pertemov. Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Großteil der Vereinsmitglieder an einer Online-Abstimmung teilnehmen würden.

Genau das aber ist dem Gesetz nach erforderlich. Um einen Beschluss, dem laut Satzung eine Mehrheit der Mitglieder zustimmen muss, ohne Versammlung fassen zu können, müssen die Mitglieder ihre Stimmen in Textform beim Vorstand abgeben. Wenn mindestens die Hälfte der Vereinsmitglieder das macht und insgesamt die erforderliche Mehrheit für den Beschluss stimmt, ist dieser gültig.

Alexander Hempel, Vorsitzender des TV Türkheim. Bild: Axel Schmidt

Der TV Türkheim will das in dieser Form angehen. Auch bei ihm standen 2020 keine Wahlen an, sodass für die Generalversammlung keine große Eile bestand. Allerdings sollten der Haushalt und die überarbeitete Satzung vorgestellt und zur Abstimmung gebracht werden, wie TV-Vorsitzender Alexander Hempel im Dezember sagte. Hierfür war ein Online-Meeting angedacht. Bis zum 10. Januar konnten die Mitglieder ihre Fragen an den Vorstand stellen, entweder per Post oder per E-Mail. Diese werden dann in einem Online-Meeting beantwortet, zu dem jedes interessierte Mitglied einen Einladungscode erhält.

Kein Interesse am Online-Meeting in Türkheim

Wie es lief? „Drei Fragen haben wir bekommen“, sagt Hempel. „Doch am Online-Meeting selbst haben sich dann keine Mitglieder eingewählt.“ Die Fragen habe die Vorstandsrunde dann per E-Mail beantwortet. Trotzdem ist Hempel von der Möglichkeit einer digitalen Generalversammlung nicht abgeneigt. „Wenn es möglich ist, werden wir das nutzen“, sagt er. Zuvor müsse jedoch geklärt werden, welche Plattformen sich dafür eignen und wie es mit dem Datenschutz aussieht.

Die Gefahr, dass die Amtszeit des Vorsitzenden während des Lockdowns ausläuft und ein Verein ohne Führung ist, besteht aber nicht. In der Verordnung des Justizministeriums steht dazu: „Ein Vorstandsmitglied bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt.“

Feuerwehren müssen einsatzfähig sein

Etwas anders stellt sich die Lage bei den Feuerwehren dar: Während für einen Feuerwehrverein, wie es ihn in den meisten Orten gibt, die bekannten Regeln gelten, ist die Feuerwehr an sich eine kommunale Einrichtung und muss unbedingt einsatzfähig bleiben.

Die Amtszeit eines Kommandanten endet jedoch automatisch nach sechs Jahren oder beim Erreichen der Altersgrenze. Für eine Dienstversammlung, auf der ein Kommandant (wieder-)gewählt wird, gibt es in der bayerischen Infektionsschutzverordnung deshalb eine Ausnahmeregelung, erklärt Kreisbrandrat Alexander Möbus.

Alexander Möbus, Kreisbrandrat Bild: Walter Müller

Allerdings seien Feuerwehrleute eine besonders zu schützende Gruppe, betont er. Es müsse also, auch anhand der lokalen Infektionszahlen, genau geprüft werden, ob eine solche Dienstversammlung durchführbar sei. Falls das nicht der Fall ist und eine Feuerwehr ohne Kommandant wäre, übernimmt der zweite Kommandant übergangsweise diese Aufgabe. Falls die Amtszeit von beiden Kommandanten gleichzeitig endet, kann die Gemeinde einen Notkommandanten bestellen – das kann auch der bisherige Kommandant sein. Die Wahl des Kommandanten müsse baldmöglichst nachgeholt werden, betont Alexander Möbus.

