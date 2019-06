Wieder „Krähenfüße“ bei Kammlach gefunden

Plus Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche tauchen bei der Tretanlage die gefährlichen Nagelkonstruktionen auf. Der Bürgermeister ist sehr beunruhigt.

Ein Unbekannter hat auf einem Feldweg zwischen Oberkammlach und Höllberg erneut sogenannte „Krähenfüße“ ausgelegt. Ein gemeindlicher Traktor war am Mittwoch auf dem Höllberger Kirchweg in die beiden zusammengeschweißten Nagelkonstruktionen gefahren, die so gebaut sind, dass immer eine Nagelspitze senkrecht nach oben zeigt. Es ist der zweite Fund innerhalb weniger Tage: Erst am Samstagnachmittag hatte ein Spaziergänger wie berichtet im Bereich der Wassertretanlage im Gras mehrere solcher Metallkrallen gefunden.

Laut Bürgermeister Josef Steidele seien diese aber anders gebaut als die, die im Bauhoftraktor steckten. Gefährlich sind freilich beide Konstruktionen: Die Reifen des Gemeindetraktors hielten den Nägeln zwar stand, ein Auto- oder Fahrradreifen und erst recht eine dünnere Schuhsohle wären mühelos durchstochen worden.

Bürgermeister Steidele ist über die Funde sehr beunruhigt – zumal es nicht die ersten dieser Art sind. In den vergangenen zwei Jahren habe er bereits von drei, vier weiteren Fälle erfahren. Weil die Autofahrer die „Krähenfüße“ erst bemerkten, als sie wieder zu Hause in der Garage standen, ist schwer zu sagen, wo sie in die Nägel gefahren sind. Vieles spreche jedoch für den Bereich Höllberg, Wideregg und Rufen. Vor rund einem Jahr lag außerdem ein „Krähenfuß“ auf der Strecke zwischen Stetten-Bahnhof und Kirchstetten.

Der Bürgermeister ist besorgt: Immer wieder tauchen Krähenfüße rund um Kammlach auf

Völlig unklar ist, was der Unbekannte mit den „Krähenfüßen“ bezwecken will. „Vielleicht ist das wer, der nicht will, dass da gefahren wird“, rätselt Steidele. Er erinnert sich an den Fall zweier Motorradfahrer, die vor einiger Zeit mit ihren Geländemaschinen auf der Strecke unterwegs waren und damals von einem Unbekannten massiv verfolgt worden seien. Offizielle Beschwerden habe es in der Vergangenheit aber nie gegeben – zumal der Feldweg, abgesehen von Traktoren, ohnehin selten befahren werde.

Der Bürgermeister hat bei der Polizei Anzeige erstattet und mahnt zur Vorsicht. Weil die Kammlacher Grundschule am Donnerstag eine Exkursion zur Tretanlage geplant hatte, haben zwei Bauhofmitarbeiter das Gelände und auch die Kammel in diesem Bereich bereits am Mittwochabend und sicherheitshalber noch einmal am Donnerstagmorgen abgesucht. Sie werden dort auch in nächster Zeit verstärkt nach dem Rechten sehen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen.