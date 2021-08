Offenbar betrunkener Beifahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Einen großen Polizeieinsatz und eine Suchaktion mit Spürhunden hat ein noch unbekannter Mann ausgelöst, der am Montagmorgen nach einem Unfall zu Fuß geflüchtet ist. Vor kurzem hat die Polizei die Suchaktion ergebnislos abgebrochen.

Ein mit zwei Personen besetzter Opel ist am Montagmorgen auf der MN 10 bei Wiedergeltingen gegen ein Brückengeländer gefahren. Während der Fahrer am Fahrzeug blieb, flüchtete der Beifahrer sofort zu Fuß. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Fahrer versorgt und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus mitgenommen. Laut Polizei konnte beim Fahrer ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Am Fahrzeug sowie dem Brückengeländer entstand Sachschaden. Die Suchmaßnahmen nach dem flüchtigen und möglicherweise verletzten Beifahrer wurden gegen Mittag ergebnislos abgebrochen, da die Polizei nicht von einer schwereren Verletzung des Mannes ausgeht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst aus Bad Wörishofen und Buchloe, eine Streife der Polizei Bad Wörishofen sowie die Feuerwehren Wiedergeltingen, Amberg und Türkheim.