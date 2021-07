Wiedergeltingen

Wiedergeltinger landen mit neuem Schützenheim einen Volltreffer

Künftig trainieren Wiedergeltingens Schützen an elektronischen Schießständen, welche die Treffer auf Monitoren anzeigen.

Plus In nur zehn Monaten schaffen sich die Schützen eine moderne Schießanlage - und das trotz aller Corona-Erschwernisse. 3400 Stunden Eigenleistung stecken in dem Bau.

Von Karin Donath

In nur zehn Monaten Bauzeit haben die Wiedergeltinger Schützen ein Schützenheim erstellt, auf dass die Bauleiter Franz Hienle und Sebastian Kugelmann sichtlich stolz sind. Tausende Arbeitsstunden stecken in dem Gebäude, das nun vor der Einweihung steht.

