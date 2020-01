Wiedergeltingen trauert um Peter März

Plus Sein Herz schlug für die Musik: Im Alter von 90 Jahren verstarb das Wiedergeltinger Original Peter März.

Die Gemeinde Wiedergeltingen trauert um ein „Original“: Peter März starb nach einem erfüllten Leben mit 90 Jahren im Altenheim Türkheim. Mit seiner Frau Anneliese und seinen Kindern trauert die ganze Dorfgemeinschaft.

Als "d'r Weber Peter" kannte und schätzte ihn jeder in Wiedergeltingen

1929 in Wiedergeltingen geboren übernahm er in den 1950erJahren den elterlichen Bauernhof. Wegen seiner Hilfsbereitschaft war er im ganzen Dorf als „d’r Weber Peter“ bekannt und beliebt. Auch war er viele Jahre für die Gemeinde als Forstwart für die Holzarbeit tätig und saß für die Wiedergeltinger Molkereigenossenschaft 16 Jahre im Aufsichtsrat.

Seit den Nachkriegsjahren war er dem Theaterverein treu, wo er in zahlreichen Stücken durch sein Schauspieltalent, seinen Humor und seiner Sangesfreude als „Wiedergeltinger Original“ bekannt wurde.

Jahrzehntelang spielte das Gründungsmitglied im Musikverein Wiedergeltingen Tuba und war im Vorstand als Kassierer tätig. Seine Verdienste wurden ihm mit der Berufung zum Ehrenmitglied belohnt. Zudem sang er 33 Jahre beim Bundesbahnmännerchor Buchloe mit.

Besonders zugetan war ihm auch sein kirchliches Engagement in Wiedergeltingen, wo er seit seiner Jugend im Kirchenchor sang und den Kirchenchor 35 Jahre leitete.

In zahlreichen Vereinen in Wiedergeltingen war Peter März jahrzehntelang Mitglied

Viele Jahre bereicherte er die Seniorennachmittage „Fröhliche Runde für jung und alt“ durch seine musikalische Gestaltung sowie humorvollen und besinnlichen Texte. Zu seinem Leben gehörten außerdem seine langjährigen Mitgliedschaften bei der Wiedergeltinger Freiwilligen Feuerwehr, dem Veteranenverein und Sportverein.

Der Rosenkranz für Peter März wird am heutigen Montag, 27. Januar, um 19 Uhr in Wiedergeltingen gebetet.

Der Trauergottesdienst findet am Dienstag, 28. Januar, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wiedergeltingen statt. Anschließend Beerdigung auf dem Friedhof.