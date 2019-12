06.12.2019

Wiedergeltingen wächst wieder

Beim Thema Straßenausbau beschäftigt die Anlieger vor allem, in welchen Straßen die Hausbesitzervon der Gemeinde zur Kasse gebeten werden sollen

Von Wilhelm Unfried

Die Investitionen in die Infrastruktur haben offenbar ihre Wirkung nicht verfehlt, wie Bürgermeister Führer bei der Bürgerversammlung berichten konnte. Die Einwohnerzahl erreicht in diesem Jahr mit 1442 den Höchststand, nachdem seit 2009, damals 1420, ein kontinuierliches Minus zu verzeichnen war. Der Bürgermeister stellte dann auch die Investitionen für die Daseinsfürsorge, wie Bereitstellung von Grundstücken, Ausbau von Kindergartenangeboten bis hin zur Grundschule in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.

Zu Beginn seiner Ansprache stellte Norbert Führer zwei Damen vor. Da ist einmal Daniela Groß, die neue Leiterin des Ordnungsamtes in der VG Türkheim sowie Birgit Möller, die Leiterin des Seniorenbüros in Wiedergeltingen. Ein weiterer Gruß galt dem Leiter der Polizeiinspektion Bad Wörishofen, Thomas Maier.

Zum Thema Infrastruktur gehöre natürlich das Thema Kindergarten. Hier habe es sich der Gemeinderat nicht leicht gemacht. Nach zahlreichen Besprechungen habe man sich zu der nun gefundenen Lösung eines Anbaues an den bestehenden Kindergarten entschieden. Die Gemeinde nehme viel Geld in die Hand, um die in der heutigen Zeit notwendigen Betreuungsformen anbieten zu können. Nach dem Bezug des Neubaues gebe es folgendes Angebot:

Drei Regelgruppen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, zwei Krippengruppen für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren sowie eine Hortgruppe für die Mittagsbetreuung der Schulkinder

Führer lobte den Gemeinderat, der sich innerhalb kurzer Zeit zu einer Entscheidung durchgerungen habe. Dies sei auch dringend notwendig gewesen. Der Bürgermeister erläuterte an Hand des Schriftverkehrs, wie schnell die Mittel aus dem staatlichen Sonderprogramm im Windhundverfahren vergriffen waren. Die Kindertagesstätte kostet 2,9 Millionen, förderfähig seien 2,6 Millionen, so gebe es also mindestens 1,3 Millionen Fördergelder. Weitere 364.000 Euro stünden noch in Aussicht, sodass der Neubau der Gemeinde rund 1,2 Millionen kosten werde.

Damit der Kindergarten auch mit Leben erfüllt werde, stellte die Gemeinde auch neue Baugebiete bereit. „Wir wollen junge Familien mit Kindern im Ort. Weiteres Ziel ist, dass wieder alle Klassen in der Grundschule zweizügig sind“, so Führer. Er erinnerte auch daran, dass die Kinder ab 2025 ein Recht auf Ganztagesbetreuung hätten, dem wolle man Rechnung tragen. Die neuen Baugebiete verfügten über die modernsten Anschlüsse im Bereich der Nachrichtentechnik, also Glasfaser bis ins Haus.

Zur Daseinsvorsorge gehöre auch eine entsprechende Seniorenbetreuung. Er freue sich, mit Birgit Möller eine Quartiermanagerin vorstellen zu können. Auch hier lobte Führer das Engagement seiner Mitbürger, in drei Arbeitsgruppen habe man ein Konzept für die Nachbarschaftshilfe ausgearbeitet.

Dank staatlicher Zuschüsse werde die Leiterin mindestens vier Jahre an dem Konzeptaufbau arbeiten können. Es gehe um Wohnen im häuslichen Umfeld und Pflegeangebote. Der Bürgermeister sah am Ende sogar eigene Wohnprojekte. Angeboten würden Fahr- und Begleitdienste wie zum Arzt, Einkaufen oder Behörden. Besuchsdienste zum Hoigata und Spielen, weiter gemeinsame Spaziergänge sowie kleine hauswirtschaftliche Hilfen oder auch einfache handwerkliche Tätigkeiten.

Der Straßenbau werde durch die Abschaffung der Straßenausbausatzung nicht einfacher. Deshalb drehten sich die meisten Nachfragen bei der Aussprache um die Frage, wer in Zukunft wo zahlen müsse. Die meisten Straßen seien aber in einem guten Zustand, so Führer.

Leider gebe es einen neuen Gefahrenschwerpunkt. An der Einmündung der Gemeindestraße nach Türkheim in die Kreisstraße habe es innerhalb kürzester Zeit zwei Mal gekracht. Man werde ein Stopp-Schild errichten, weiter wolle man an dieser Stelle eine Geschwindigkeitsbegrenzung durchsetzen.

Und zum Thema Verkehr gehöre auch der ÖPNV. Führer sah hier die Möglichkeit den Autoverkehr zu dezimieren. Dies gehe aber nur durch entsprechende Angebote im Linienverkehr, die durch den Flexibus ergänzt werden. Derzeit gebe es eigentlich keinen durchgängigen Busverkehr von Mindelheim nach Buchloe. Und weiter gehöre dazu eine entsprechende Anbindung des Nachbarlandkreises und der Stadt Buchloe. Ziel sei es, das Zweitauto zu vermeiden. Auf Grund der Verhandlungen in der jüngsten Zeit sehe er sich auf einem guten Weg.

Abschließend hatte Führer noch eine gute Nachricht für die Feuerwehr, die in zwei Jahren mit einem neuen Fahrzeug rechnen könne. Und da es sich um die letzte Bürgerversammlung vor den Kommunalwahlen handelte, lobte Führer auch noch seinen Gemeinderat, der in den vergangenen fünf Jahren zu 114 Sitzungen zusammen gekommen sei. Dabei wurden 775 Beschlüsse gefasst, die in 1500 Seiten Protokoll verewigt wurden.

Themen folgen