vor 44 Min.

„Wir stehen unter einem wahnsinnigen Druck“

Früher gab es hier süße Torten, bald könnten in der ehemaligen Konditorei die süßen kleinen Türkheimer spielen. Im rückwärtigen Teil des Hauses soll übergangsweise eine Kinderkrippe entstehen.

In der ehemaligen Konditorei in der Maximilian-Philipp-Straße soll eine Kinderkrippe als Übergangslösung solange für Entlastung sorgen, bis die neuen Kindergärten gebaut sind. Helfen Appelle an autofahrende Eltern?

Von Alf Geiger

Mitten im Ort, also ideal gelegen für einen Kindergarten, soll im Gebäude Maximilian-Philipp-Straße 17 – hier war früher eine Konditorei untergebracht – vorübergehend eine Gruppe für Kinder im Alter unter drei Jahren eingerichtet werden. Nachdem die Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr inzwischen abgeschlossen sind, hat sich der enorm steigende Bedarf an Kindergartenplätzen fortgesetzt. Vor allem bei den Kleinsten bestand akuter Handlungsbedarf, weil mindestens sechs Krippenplätze für Kinder unter drei Jahre nicht hätten gedeckt werden können. Bürgermeister Christian Kähler machte deutlich, dass die Gemeinde tatsächlich schnell handeln musste: „Wir stehen unter einem wahnsinnigen Druck“, so Kähler.

Wo früher das Café Bel Cultur war, ist heute ein Kosmetikstudio. Daran wird sich dem Vernehmen nach auch nichts ändern. Die bis vor Kurzem als Lager genutzten Räume im rückwärtigen Gebäudeteil wurden vonseiten des bisherigen Mieters bereits gekündigt und könnten schon zum Start des nächsten Kindergartenjahres – nach entsprechenden Umbauarbeiten – zur Verfügung stehen, bestätigte Ordnungsamtsleiterin Daniela Groß einen entsprechenden Bericht in der MZ.

Das benötige Personal – die Rede war von drei Stellen – wird jetzt gesucht, der Übergangs-Kindergarten soll dann bis Ende 2020 als Außenstelle des Kindergartens St. Josef geführt werden und für Entlastung sorgen.

Für Diskussionen sorgte dann aber die Frage, wo denn die Eltern der dort untergebrachten Kleinkinder ihre Autos parken würden. Einige Gemeinderäte befürchteten Verkehrsprobleme durch die an- und abfahrenden Eltern. Die Gemeinde werde an die Eltern appellieren, doch im wenige Meter entfernten Schlosshof zu parken, wenn sie ihre Kinder zur neuen Krippe bringen, sagte Ordnungsamtschefin Daniela Groß – und erntete dafür lediglich mitleidiges Gegrummel am Ratstisch. FW-Rätin Michaela Vaitl-Scherer erklärte, warum: Als Vorsitzende des Elternbeirats des Gymnasiums wisse sie nur allzu genau, dass solche Appelle nicht viel bringen: „Wenn die Eltern noch die Treppe bis direkt vor den Eingang der Schule hochfahren könnten, würden sie das tun.“

Wie berichtet, wird die Gemeinde durch Neu- und Umbauten an den Kindergärten St. Josef und St. Elisabeth rund 130 Kindergartenplätze schaffen. Schon jetzt deutet sich bereits an, dass es auch mit diesen beiden, insgesamt 6,2 Millionen Euro teuren Mega-Projekten mit einem Eigenanteil für die Gemeinde von rund drei Millionen Euro gar nicht getan sein wird: Die Wertachgemeinde boomt und weist mehrere neue Baugebiete aus, um dem wachsenden Bedarf an Bauplätzen für junge Familien gerecht werden zu können.

