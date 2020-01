vor 60 Min.

Wir suchen Ihre schönsten Wintervogel-Fotos

Machen Sie mit bei unserem Foto-Wettbewerb anlässlich der Stunde der Wintervögel. Wir suchen Ihre schönsten Wintervogel-Fotos.

Von Melanie Lippl

Von Freitag bis Sonntag läuft wieder die beliebte Aktion „Stunde der Wintervögel“ des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). Mitmachen ist dabei ganz einfach: Man zählt eine Stunde lang die Vögel, die man sieht, und meldet diese im Internet (hier geht's zur Homepage der Vogelschützer). Und wenn Sie sowieso schon am Fenster sitzen oder sich in der Natur herumtreiben, dürfen Sie sich auch gleich noch an einer weiteren Aktion beteiligen – nämlich an unserer: Wir suchen die schönsten Wintervogel-Fotos aus der Region.

So machen Sie beim Wintervogel-Fotowettbewerb mit

Schicken Sie uns Ihr Wintervogel-Bild im JPG-Format mit einer Mindestdateigröße von 200 KB per E-Mail mit dem Betreff „Wintervogel“ an die Adresse redaktion@mindelheimer-zeitung.de – und zwar bis spätestens Mittwoch, 15. Januar, 12 Uhr. Nennen Sie uns dazu Ihren Namen, eine Kontakt-Telefonnummer und verraten Sie uns, wo das Bild entstanden ist. Im besten Fall wissen Sie auch noch, um welchen Vogel es sich handelt. Auf den Bildern oben zu sehen sind Dompfaff und Blaumeise. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

