Wo der Schuh drückt

Bei Gabor in Mindelheim trafen sich die Top-Vertreter der deutschen Schuhindustrie. Kommt der stationäre Handel unter die Räder?

Von Johann Stoll

Droht eine weltweite Rezession oder gar eine neue Finanzkrise mit dramatischen Folgen für den Arbeitsmarkt? Und was bedeutet der weiter wachsende Online-Handel? Gibt es überhaupt einen Ausweg für den stationären Handel und falls ja, wie kann der aussehen? Antworten auf diese Zukunftsfragen lieferten Top-Experten bei der Tagung des Bundesverbandes der Schuh- und Lederwarenindustrie in Mindelheim. Das neue Logistikzentrum der Firma Gabor war Schauplatz der hochkarätigen Fachtagung mit 130 Teilnehmern aus Industrie und Handel.

Carolin Schulze Palstring ist Leiterin der Kapitalmarktanalysen bei der Frankfurter Privatbank Metzler. Ihr Job ist, die Wirtschaft weltweit genau unter die Lupe zu nehmen, um frühzeitig Veränderungen aufzuspüren. Im Blick zurück sagte sie, viele Beobachter hätten längst eine große Krise erwartet. Die kam aber nicht, sie haben also vergeblich gewartet wie die beiden Landstreicher Estragon und Wladimir im berühmten Theaterstück von Samuel Beckett „Warten auf Godot“. Wer also jahrelang an der Seite gestanden war, hat Riesenchancen verpasst.

Für die Zukunft seien die Perspektiven aber nicht ganz so klar, sagte die Expertin. Die Staatsverschuldung habe Rekordhöhe erreicht. „Das sollte uns nachdenklich werden lassen.“ Sorgen, Ängste, Unsicherheiten hätten in der Wirtschaft spürbar zugenommen. Das habe viel mit dem Namen des US-Präsidenten Trump zu tun. Bei den angedrohten Autozöllen für deutsche Hersteller werde es nicht bleiben, da sollte sich niemand etwas vormachen. In Europa wiederum polarisierten populistische Strömungen weiter. Auch hier sei nicht mit einer Besserung zu rechnen. In dieser Lage trübe sich gerade das Konjunkturumfeld ein.

Schulze Palstring mochte aber nicht dramatisieren. Abschwünge seien normaler Bestandteil von Konjunkturzyklen. Und: „Rezessionen müssen keine Krisen sein.“ Wirkliche Krisen hat es fast immer dann gegeben, wenn eine Immobilienblase und eine hohe Verschuldung der privaten Haushalte aufeinandergetroffen sind. Diese Ungleichgewichte bauten sich langsam auf. Das könne bis zu 30 Jahre dauern. Es sei Herausforderung, den Blick fürs Strukturelle bei allem Tageslärm nicht zu verlieren.

In den USA und der Eurozone sieht die Finanzexpertin noch keine Blasenbildung. Sie hätte sich allerdings gewünscht, dass die Notenbanken die Zinsen angehoben hätten, um so gegenzusteuern. Langfristig berge dieser Kurs große Risiken. In China hat sich die private Verschuldung in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. „Das Land hat definitiv ein Verschuldungsproblem.“ Weil China aber nicht weltweit Geld leiht, sieht Schulze Palstring „geringe Übertragungsrisiken“ auf Europa.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet sie für China einen leichten Aufschwung. Davon werde auch Europa profitieren. Für die USA sieht es weniger gut aus. Die massiven Steuersenkungen des Vorjahres ließen sich nicht wiederholen.

Über den Handel im Amazon-Zeitalter sprach einer der renommiertesten Experten, der Kölner Dr. Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung. Fast die Hälfte des Online-Handels entfalle auf Amazon. Das sei längst kein Online-Händler mehr, „Amazon ist ein Ökosystem, das die Kunden reinzieht“. Mit eigenen Serien werde versucht, die Kunden an sich zu binden. Vieles habe mit Handel nichts mehr zu tun.

Wo hat der stationäre Handel da aber noch eine Chance? Hudetz sagt, Amazon sei erfolgreich, weil die Angebote für den Kunden so bequem zu nutzen sind. „Viele lieben Amazon aber nicht.“ Eine Bindung zum Kunden herzustellen, das sei eine Riesenchance für die Händler. Herstellern riet er, alle Kanäle zum Kunden zu nutzen. Da braucht es Mut zum Experimentieren auf Instagram, Facebook, Youtube. Entscheidend sei konsequente Kundenorientierung. Die Zeiten werden nicht ruhiger. Dabei hatte das der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes, Carl-August Seibel, in seinen Eingangsworten noch gehofft. Trends verschwänden so schnell, wie sie gekommen sind. Immer schneller laufe die Maschinerie.

Dieser „fast fashion“, dieser schnellen Mode, hielt Seibel eine „slow fashion“ gegenüber. Gerade Jüngere forderten mehr Transparenz und einen sorgsameren Umgang mit den Ressourcen. Die Zeit von Wachstum um jeden Preis sei vorbei. Ob Amazon das auch so sieht?

