Wo die Firma Kleiner große Chancen sieht

Mit Werner Steffan und Olav Mages ist die Geschäftsführung neu aufgestellt

Von Johann Stoll

Die Mindelheimer Traditionsfirma Konrad Kleiner GmbH mit ihren 520 Beschäftigten setzt ganz auf die Region und will in den nächsten Jahren im süddeutschen Raum weiter expandieren. Das Familienunternehmen will den Markt im Umkreis von 100 Kilometern mit seinen 10.000 Kunden noch intensiver bearbeiten als in der Vergangenheit. Dazu hat sich die Führungsmannschaft neu aufgestellt.

Mit Werner Steffan verantwortet ein ausgewiesener Kenner der Branche und Vertriebsprofi seit ein paar Wochen die Bereiche Haustechnik, Baubeschlag, Logistik, Finanzen und Personal. Ihm in gleicher Funktion als Geschäftsführer zur Seite steht Olav Mages, der bereits seit 1977 bei Kleiner arbeitet. Mages verantwortet die Bereiche Stahl, Baubedarf, Werkzeuge, Finanzen und EDV.

Bisher gibt es Ausstellungsräume von Kleiner in Kempten, Kaufbeuren, Ehingen und Mindelheim. Weitere solche Zentren sollen folgen. Details nannten die beiden Geschäftsführer im Gespräch mit der MZ nicht. Investiert werden soll auch in ein neues EDV-System. Und ausgebaut wird die Ausbildung. Wurden die Jahre zuvor zehn Auszubildende eingestellt, sollen es künftig 20 bis 22 werden, so Mages, der auf die Vielseitigkeit der Ausbildung bei Kleiner besonders stolz ist. Der Beirat unter Leitung von Brigitte Kleiner wird sich mit der geplanten Unternehmensausrichtung auf seiner nächsten Sitzung befassen.

Werner Steffan stammt aus Offenburg wo er auch seinen Lebensmittelpunkt hat. Er hat aber auch eine Wohnung in der Mindelheimer Altstadt. Steffan bringt sehr viel Erfahrung und Know how aus der Branche mit. Er war Vertriebsleiter bei Hansgrohe in Schiltach im Schwarzwald. Hansgrohe ist Weltfirma auf dem Sektor Armaturen. Aus dieser Zeit kennt er auch die Vorzüge eines familiengeführten Unternehmens.

Weitere Erfahrungen hat Steffan in Menden in Nordrhein-Westfalen gesammelt. Fünf Jahre lang hat er mitgewirkt, das Unternehmen Kludi wieder in die Gewinnzone zu bekommen. Später wechselte er zum Großhändler Pfeiffer & May, dessen Stammhaus in Karlsruhe liegt. In Offenburg hat Steffan eine Filiale des Unternehmens geleitet.

Bevor er nun nach Mindelheim zu Kleiner wechselte war der heute 60-Jährige drei Jahre lang Geschäftsführer für die Haustechniksparte bei Nordwest Handel AG in Dortmund. Die Firma Kleiner kennt Steffan schon seit Jahrzehnten als familiär geführtes, sehr traditionelles Unternehmen mit gutem Ruf.

Ihm war in den vergangenen Wochen vor allem wichtig zuzuhören. „Ich bin hierher nicht als Klugscheißer gekommen“, sagte Steffan. Er habe großen Respekt vor der Leistung der Mitarbeiter. Sie seien das wertvollste Kapital. Er hat aber genau zugehört, wo die Mitarbeiter die Stärken sehen und wo Verbesserungspotenziale.

Auch bei den Kunden hat er genau zugehört. Bei den Handwerksbetrieben genieße Kleiner einen sehr guten Ruf. Diese Zusammenarbeit soll vertieft werden. Schon jetzt gibt es in der Heizperiode einen eigenen Heizungsnotdienst bei Kleiner. Der steht auch an den Weihnachtstagen bereit. Handwerker können so sicher sein, dass nicht nur notwendige Ersatzteile in kürzester Zeit beschafft werden. Auch mit eigenen Technikern punktet Kleiner.

Besondere Chancen sieht Steffan bei Projekten wie Kliniken oder Thermalbädern. Zugleich soll das gut laufende Geschäft mit hochwertigen Bädern bewahrt werden.

Das laufende Jahr 2019 ist nach Angaben von Olav Mages bisher gut verlaufen. Die Lage könnte sogar noch besser sein, wenn Handwerksbetriebe nicht ein Personalproblem hätten. Werner Steffan spricht von einem „riesigen Renovierungsstau“ an den Häusern im Land.

Die Handwerker tun sich zunehmend schwer, ihre vollen Auftragsbücher abzuarbeiten. Dass der Handwerksberuf in den vergangenen Jahren so wenig bei jungen Leuten gefragt ist, bedauern beide Geschäftsführer. Und sie wünschen sich sehr, dass hier ein Umdenken einsetzt. „Handwerk ist ein hochtechnischer und attraktiver Beruf“, sagt Werner Steffan.

