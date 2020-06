vor 49 Min.

Wörishofens Freibad bietet Neues für den Sommer

Plus In Corona-Zeiten ist in Bad Wörishofens idyllischem Bad vieles anders. Betriebsleiter Christian Strohmenger zeigt, was sich getan hat – und was die Besucher erwartet.

Von Maria Schmid

Der Sommer ist da, seit dem Wochenende steht er offiziell im Kalender. Das haben sich Freibadfans in Bad Wörishofen natürlich nicht entgehen lassen. Das Bad ist zwar bereits seit einer Woche wieder geöffnet, doch das Wetter war seither alles andere als sommerlich. Einer ist aber trotzdem auf seine Kosten gekommen: Betriebsleiter Christian Strohmenger. „Natürlich freue ich mich, wenn sich im Bad viele Gäste tummeln“, sagt er und lacht. „Aber wenn ich morgens komme habe ich das Bad fast ganz für mich alleine. Die ersten Gäste sind durch die Nähe des Waldes Eichhörnchen, Rehkitze, Füchse, Hasen oder der Biber. Dazu die herrlich frische Luft und die wunderbare Ruhe. Das ist ein Genuss.“ Dazu kommen die Neuerungen, die das Bad nun zu bieten hat.

Christian Strohmenger ist mit Leib und Seele Betriebsleiter. Er erzählt, dass er praktisch in Freibädern aufgewachsen sei. Sein Großvater war in Weinheim und Ravensburg am Bodensee Betriebsleiter und sein Vater ist es in Weingarten bei Ravensburg. Als Strohmenger sich für die ausgeschriebene Stelle als Betriebsleiter in Bad Wörishofen interessierte, da war er sofort von dem großzügigen und beeindruckenden Areal des Freibades beeindruckt. Er ist sich sicher, dass im Laufe der kommenden Jahre, gemeinsam mit seinem Team von insgesamt sechs Mitarbeitern das Freibad noch schöner, noch interessanter gestaltet werden kann. Pläne gibt es etliche. Doch die Umsetzung dauert nicht nur seine Zeit, es müssen auch die eventuell entstehenden Kosten berücksichtigt werden. Doch das werde sicherlich alles im Laufe der Zeit möglich sein, gibt er sich zuversichtlich. So wurde in diesem Jahr die Dosierungsanlage erneuert.

Andere Farbe für die Gebäude auf dem Freibad-Gelände in Bad Wörishofen

In der Zeit der Corona-Schließung gab es jede Menge Arbeit im Bad. Strohmenger berichtet, dass zahlreiche Reparaturen ausgeführt wurden. Zudem wurden die zuvor gelben Gebäude in strahlendem Weiß neu gestrichen, die Sanitäranlagen überprüft und Desinfektionsstellen eingerichtet.

Der neue Matschplatz im Freibad ist neben dem Piratenschiff und dem neuen Trampolin eine der Attraktionen für Kinder. Bild: Maria Schmid

Als es dann hieß, das Freibad könne wieder geöffnet werden, kamen viele Maßnahmen hinzu. Die Schwimmbecken erhielten Absperrungen und jeweils einen Einstieg und einen Ausstieg, deren korrekte Benutzung bei größerem Andrang von Mitarbeitern überwacht wird.

Für Kinder gibt es neue Attraktionen in Bad Wörishofen

Das Bad lockt aber auch mit Neuerungen im Angebot. Kam im vergangenen Jahr das Piratenschiff als Attraktion hinzu, sind es in diesem Jahr der Matschplatz und das große, eingezäunte Trampolin.

Anita Stiller Bild: Maria Schmid

Anita Stiller begrüßt die Badegäste mit einem strahlenden Lächeln, allerdings zurzeit nur am Haupteingang, an Kasse 1, natürlich mit den vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln. Plakate weisen auf die einzelnen zu beachtenden Maßnahmen hin.

Das Kinderplanschbecken zum Beispiel ist nicht umzäunt. Sollten sich die Eltern, die die Kinder anleiten und beobachten, nicht an die Abstandsregeln halten, werde das Becken wieder geschlossen, ebenso das Trampolin. Eine große Freude war für Christian Strohmenger der erste Tag der Wiederöffnung. Es seien rund 30 Badegäste gekommen – trotz Regen.

Umkleidekabinen, die ansonsten auf den Liegewiesen stehen, stehen in der „Garage“ und warten – eine weitere Auswirkung der Corona-Schutzmaßnahmen. Bild: Maria Schmid

Wenn der Sommer sein Versprechen mit viel Sonnenschein hält, dann könnten sich alle Beteiligten auf ungetrübte Stunden im Freibad freuen. Für die laufende Woche sind sommerliche Temperaturen angekündigt. Zurzeit sind die Öffnungszeiten von 12 bis 19 Uhr.

Das idyllisch gelegene Freibad ist umgeben von großzügig angelegten Liegewiesen auf dem welligen Gelände.

Wer einen schattigen Platz bevorzugt, findet diesen unter einem der zahlreichen großen Bäume. Es locken das 50-Meter-Schwimmbecken und das 30-Meter-Nichtschwimmerbecken, das Kinderplanschbecken und der Spielplatz.

Betriebsleiter Christian Strohmenger (im Bild) hat dafür gesorgt, dass etwa in den Toiletten ausreichend Desinfektionsmittelspender stehen. Bild: Maria Schmid

Welche Regeln zum Corona-Infektionsschutz nun im Freibad Bad Wörishofen gelten, lesen Sie hier:

