Wörishofens Freibad wird zur Partyzone

Das idyllisch gelegene Freibad von Bad Wörishofen wird am Samstag, 13. Juli, zum Schauplatz eines besonderen Tags des Wassers.

Arschbombenwettbewerb, Gaudiolympiade, Live-Musik und noch viel mehr Angebote an einem besonderen Aktionstag für die ganze Familie.

Von Markus Heinrich

Das Bad Wörishofer Freibad wird zur Partyzone: Mit Arschbombenwettbewerb, Gaudiolympiade und vielen weiteren Mitmachaktionen feiern die Stadtwerke Bad Wörishofen dort gemeinsam mit zahlreichen Partnern am Samstag, 13. Juli, den „Tag des Wassers“ mit einer großen Sommerparty. Mit dabei sind Vereine der Stadt, die Mindelheimer Zeitung, Hitradio RT1, der Kreisjugendring, der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen und viele mehr. Der Eintritt ist frei.

Los geht es um 14 Uhr, gefeiert wird bis 19 Uhr. Wer sich die Anfahrt möglichst einfach machen will, kann an diesem Tag kostenlos mit der Kurlinie ins Freibad (Linie Dorschhausen) und zurück fahren. Den Sonderfahrplan gibt es unter www.swbw.de auf der Internetseite der Stadtwerke.

Um 14 Uhr wird Stadtwerke-Chef Peter Humboldt gemeinsam mit Schirmherr und Bürgermeister Paul Gruschka den Tag des Wassers eröffnen. Von 14 Uhr bis 18.30 Uhr gibt es halbstündlich Führungen hinter die Kulissen des Freibades. „Wasserkreislauf – vom Schwimmbecken in die Technik und zurück“ lautet der Titel. Gruppen von sechs bis acht Personen können sich dabei einen Eindruck verschaffen, wie Bad dieser Grüße funktioniert.

Von 14 bis 15 Uhr bietet zudem der Schwimmverein Bad Wörishofen Spiele für Kinder im Nichtschwimmerbecken an.

Um 15 Uhr beginnt dann der große Arschbombenwettbewerb. Wer mitmachen will, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Anmeldungen sind ab 14 Uhr am Stand von Hitradio RT1 möglich. Der Wettbewerb vom Drei-Meter-Sprungbrett des Freibads dauert bis 16 Uhr.

Viele Vereine aus Bad Wörishofen sind vor Ort

Wer will, kann danach gleich mit der Gaudiolympiade beginnen. Der Kreisjugendring hat sich diesen Wettbewerb ausgedacht, der von 16 bis 18 Uhr dauert. Die Teilnehmer messen sich dabei im Gummistiefelweitwurf, Bobbycarparcours oder Teebeutelschießen. Von 16 Uhr bis 16.30 Uhr können die Besucher eine große Rettungsübung am Sonnenbüchlsee mit Wasserwacht Buchloe, Jugendrotkreuz Bad Wörishofen und der Jugendfeuerwehr Bad Wörishofen miterleben.

Gleich danach, um 16.45 Uhr, steht die Siegerehrung von Arschbombenwettbewerb und Gaudiolympiade an. Der mobile Barfußpfad des Kurbetriebs ist ebenfalls vor Ort, zudem ein Segelsimulator für Kinder des Segelclubs Bad Wörishofen. Der SV Schlingen, der Eiskunstlaufverein Bad Wörishofen, der Schwimmverein, der Tennisclub, die Kneippilonia und der Kreisjugendring sorgen für die Verpflegung der Besucher.

Bleibende Erinnerungen aus der Fotobox

Am Stand der Mindelheimer Zeitung können sich die Partygäste an der beliebten Fotobox verewigen, natürlich gratis. Zeitungsente Paula Print hat zudem für die Gäste Wasserbälle und andere Überraschungen mit dabei. Wer mit den Redakteuren plaudern will, hat dazu ebenfalls Gelegenheit, die MZ-Redaktion ist ebenfalls vor Ort.

Musik und Tanz dürfen bei einer Sommerparty natürlich ebenso wenig fehlen. Hitradio RT1 sorgt vom Start weg für die passenden Rhythmen. Um 17 Uhr zeigen dann die Jazz-Dance-Gruppen des Stamm-Kneipp-Vereins ihr Können. Danach wartet noch ein Konzert auf die Partygäste: Die Band „Pink Orange“ sorgt von 17.30 Uhr bis 19 Uhr für Stimmung. Die Sommerparty findet findet nur bei schönem Wetter statt. Bei Regenwetter entfällt der „Tag des Wassers“ ersatzlos. Ob der Tag des Wasser stattfindet, ist aktuell auf der Internetseite der Stadtwerke (www.swbw.de) und bei der Mindelheimer Zeitung unter mindelheimer-zeitung.de zu erfahren.

