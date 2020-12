vor 19 Min.

Wohnprojekt: In Salgen ziehen die ersten Mieter ein

Plus Die ambulant betreute Wohngemeinschaft für Senioren in Salgen geht an den Start. Am 20. Dezember kann das Haus besichtigt werden.

Von Johann Stoll

Fast ein Jahrzehnt Vorlauf hat dieses Vorzeigeprojekt in Salgen benötigt – von der ersten Idee durch Roman Ohneberg bis zur Finanzierung und dem Umbau des Gebäudes. Anfang Januar 2021 kann es nun an den Start gehen.

Im früheren Gasthaus „Löwen“ werden die ersten Mieter in die ambulant betreute Wohngemeinschaft für Seniorinnen und Senioren einziehen. Die sechs ersten Mieter sind inzwischen gefunden. Elf Plätze insgesamt bietet das Haus. Die Bewohner kommen aus der Region – aus Bedernau, Babenhausen und Ottobeuren. Derzeit sind noch Handwerker im Haus aktiv. Bis Januar aber, da ist Roman Ohneberg überzeugt, wird alles fertig sein inclusive des Aufzugs.

Wegen der Corona-Auflagen gibt es nur einen kurzen Rundgang durch die neue Wohngemeinschaft in Salgen

Wer sich selbst ein Bild von der Wohngemeinschaft machen möchte, hat dazu am Sonntag, 20. Dezember Gelegenheit. Von 10 bis 16 Uhr kann das Gebäude besichtigt werden. Allerdings erfordert die Corona-Krise strenge Auflagen. So wird es nur einen kurzen Rundgang durch das Haus geben können, wie Manuela Frei erläutert, die dem Vorstand des Trägervereins „Freunde neuer Wege zum Wohnen wie Zuhause“ angehört. Dieser Verein mit seinen 17 Mitgliedern ist auch künftiger Vermieter der Zimmer. Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich, betont Ohneberg, der dem Verein vorsteht.

Wenn möglich, sollten Besucher im Familienverband kommen, appelliert Frei. Vertiefende Fragen können wegen Corona zur im Freien beantwortet werden. Essen und Trinken kann nicht gereicht werden. „Wir wollen unbedingt verhindern, dass wir uns Corona ins Haus holen“, sagt Frei. Die Bewohner zählen zur Risikogruppe.

Wer das Wohnprojekt besichtigen möchte, wird gebeten, sich vorher telefonisch anzumelden und eine Uhrzeit zu vereinbaren. Tel.: 0176/60040332. Geführt werden immer nur ein Haushalt mit maximal vier Personen. Die Besichtigung ist auch ohne Voranmeldung möglich, allerdings können dann Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden.

Um die Bewohner der Wohngemeinschaft in Salgen kümmert sich ein professionelles Pflegeteam aus Pfaffenhausen

Corona hat aber noch eine Folge. Das Wohnprojekt wird vorerst nicht mit Ehrenamtlichen arbeiten können. Das wären zu viele unkontrollierbare Kontakte im Haus. „Wir haben unsere Ehrenamtlichen nicht vergessen“, betont Manuela Frei. Im Frühjahr oder Frühsommer, wenn sich die Corona-Lage entspannt hat, sollen sie eingebunden werden.

Um die Bewohner wird sich ein professionelles Team des Pflegedienstes Pfaffenhausen kümmern. Dieses stellt auch die hausinterne Versorgung sicher und die pflegerische ohnehin. Die Finanzierung dieses Sozialprojekts, das knapp 1,6 Millionen Euro gekostet hat, ist weitgehend in trockenen Tüchern. Es fehlen aber noch 20.000 Euro. Der Vereinsvorsitzende Roman Ohneberg würde sich über die eine oder andere Spende für den Verein freuen. Näheres im Internet unter www.senioren-wg-salgen.de oder unter der Telefonnummer 0176/60040332.

