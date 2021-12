Bezirksmusikfest Zaisertshofen: Ein Höhepunkt für die ganze Region

Im Mai will Zaisertshofen ein Musik-Event ausrichten, das es im Unterallgäu lange nicht mehr so gegeben hat. Die Planungen waren dabei nicht immer ganz einfach.

Es könnte die erste richtig große Veranstaltung im Unterallgäu seit Pandemiebeginn werden: das Bezirksmusikfest in Zaisertshofen, das vom 25. bis 29. Mai im nächsten Jahr stattfindet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – obwohl es erst in sechs Monaten losgeht. Das Programm ist schon jetzt vielversprechend.

Es war ein riesiger organisatorischer Aufwand, der auf Johannes Lindner, den Vorsitzenden der Flossachtaler Musikanten, die das Fest ausrichten, zukam. Doch er und sein Team nahmen das gerne in Kauf. Schließlich sei das Bezirksmusikfest „ein Riesenhighlight für das Dorf und die Marktgemeinde“, sagt Johannes Lindner. Bereits seit dem Winter 2019 laufen die Vorbereitungen für das Event. Deshalb sind die Planungen schon sehr weit, Bands und Lieferanten stehen fest.

Planung des Bezirksmusikfestes in Coronazeiten erschwert

Die Pandemie habe die Lage jedoch immer wieder erschwert. „Was ist, wenn Corona es nicht zulässt? Das war schon immer wieder ein Thema und die große Herausforderung“, so Lindner. So hätten die Planungen im vergangenen Januar zwischenzeitlich sogar gestockt. Bekanntlich kann auch heute niemand mit absoluter Gewissheit sagen, dass die Corona-Lage es Ende Mai zulassen wird, das Fest in vollem Umfang stattfinden zu lassen. „Darf ich wirklich so viele Leute ins Zelt lassen wie gewohnt? Wie sehen die Hygienemaßnahmen aus? Ist es möglich unbeschwert zu feiern?“ All das sind Fragen, die Lindner während der Planung beschäftigen. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Sommer machen jedoch Hoffnung. „Wir sind recht optimistisch für den nächsten Sommer.“

Das Programm für das Bezirksmusikfest steht auch schon. Darin reiht sich ein Highlight an das nächste. Für den Festauftakt konnten die Organisatoren „Top-Bands“ gewinnen, so Lindner. Am zweiten Festtag soll es einen Regionalmarkt mit verschiedensten Produkten von Hobbykünstlern und Geschäften aus der Region geben.

"Blech am Bach" mit dem Who-is-who der Blasmusik

Auf Samstag, den 28. Mai, freut sich Lindner ganz besonders. Dort warte ein „Highlight für jeden Blasmusikfan“. „Blech am Bach“ haben die Flossachtaler Musikanten den Festival-Tag genannt, zu dem das Who-is-who der Blasmusik, auch aus Österreich, kommen wird. Eine solche Besetzung für ein Festival sei bislang einzigartig im Unterallgäu, sagt Lindner. Ab Mittag spielen die Bands nonstop bis in die Nacht hinein. Beim Festumzug, der immer zu den großen Höhepunkten jedes Bezirksmusikfests gehört, werden tags darauf hunderte Musikerinnen und Musiker mitlaufen – und nicht nur das ganze Dorf das Spektakel besuchen.

Bereits im Jahr 2012 richtete Zaisertshofen das Bezirksmusikfest aus. Lindner erinnert sich an die Stimmung von damals zurück, die er sich auch für 2022 erhofft: Je näher das Fest rückte, desto mehr machte sich die Begeisterung im Dorf und in der Marktgemeinde breit und alle konnten kaum erwarten, dass es endlich losging.

Vorverkauf der Karten startet

Der Vorverkauf für den Festauftakt mit „Fäaschtbänkler“ und „DeSchoWieda“ (Mittwoch, 25. Mai 2022) sowie den Festival-Tag „Blech am Bach“ (Samstag, 28. Mai) läuft bereits. Karten sind ab sofort erhältlich in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung oder telefonisch unter 08261/991375 sowie per Mail unter info@mindelheimer-zeitung.de.