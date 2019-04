11:40 Uhr

Zehnjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall im Allgäu verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Germaringen wurde am Mittwoch ein zehnjähriges Mädchen verletzt, nachdem es von einem Auto frontal erfasst wurde. Der ganze Vorfall.

In Germaringen hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 17.30 Uhr wollte laut Polizeibericht ein zehnjähriges Kind die Gablonzer Straße überqueren. Der nach Germaringen hineinfließende Verkehr stand aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens still. Das Mädchen wollte zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch gehen und so die Straße überqueren.

Kind kam mit Schürfwunden und Prellungen ins Krankenhaus

Ein in Richtung Pforzen fahrendes Auto sah das Mädchen zu spät und erfasste es frontal. Durch die Kollision zog sich das Kind mehrere Prellungen sowie Schürfwunden zu. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus Kaufbeuren gebracht. (dwo)

