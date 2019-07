vor 56 Min.

Zwei Tage Rock und Pop am Soundfeld

Musikfestival in Bad Wörishofen

Pop und Rock statt Springsport und Dressur: Die Bad Wörishofer Reitanlage wird zum Festivalgelände für Musikfans. Das mittlerweile vierte Soundfeld-Festival bringt auch einen eintrittsfreien Familiennachmittag am Samstag mit. Los geht die Party am Freitag, 19. Juli. Veranstalter ist der Verein Yalla Yalla Kultur hilft.

Rock, Indie, Punk, Post-Punk, Hip Hop, Elektro, Stoner oder Ska, das musikalische Spektrum ist möglichst breit angelegt. Die Besucher können campen, um beide Festivaltage zu genießen.

Rund zwanzig Bands werden die beiden Soundfeld-Bühnen bespielen. Dabei ist es den Organisatoren gelungen, Bands für das Festival zu gewinnen, die in der einschlägigen Musikszene bereits hohe Aufmerksamkeit genießen. Beispielsweise hat die Redaktion des renommierten Musikexpress das neue Album der Band „International Music“ zum Album des Jahres 2018 gekürt. Mit am Start sind auch die international renommierten Reggae-Acts Ndiaga Diop und Garopa.

Auch werden wieder einige sehr heiße Bands aus dem österreichischen Nachbarland auf dem Soundfeld gastieren, so etwa die Indie-Band Grant oder die Shoegazer von Crush. Härtere Gangarten schlagen hingegen die Berliner Baretta Love mit ihrer Mischung aus Indie und Punk ein. Und auch lokale Bands und solche aus dem näheren Umkreis werden sich auf den beiden Soundfeld-Bühnen austoben, so beispielsweise Das Ding aus dem Sumpf aus Augsburg mit seinem textstarken Hip-Hop oder Die Prokrastination aus München mit ihren punkigen Off-Beats.

Am zweiten Festivaltag findet nachmittags der Familientag statt. Wer da einfach mal ins Festival hineinschnuppern möchte, muss für das Nachmittagsprogramm keinen Eintritt bezahlen. Außer spannenden lokalen Bands zu lauschen, können die Besucher am „Drum-Circle“-Trommler-Workshop teilnehmen, sich vom Barber den Bart in Form bringen lassen oder sich an den Essensständen vegetarisch verköstigen lassen.

Wer dann ab 18 Uhr noch zum Hauptprogramm dableiben möchte, kann einfach ein Abendticket an der Kasse lösen. „Wir freuen uns darauf, das Soundfeld auch 2019 wieder auf die Beine zu stellen“, so Peter Waibel, Vereinsvorsitzender von Yalla Yalla Kultur hilft. „Wir konnten wieder einige spitzen Bands engagieren und sind damit auf dem besten Weg, unser Festival in Bad Wörishofen zu einer angesagten Adresse für die Musikfans hierzulande zu machen.“ (mz)

Eintrittskarten für das Soundfeld-Festival gibt es in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen und Mindelheim.

