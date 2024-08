Viele Menschen aus dem Unterallgäu beim Adele-Konzert in München

Zusammen mit dem österreichischen Unternehmen Invenium Data Insights hat der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica am Donnerstag eine Mobilfunk-Analyse von den Besucherinnen und Besuchern des ersten Adele-Konzerts in München veröffentlicht. Die Daten zeigen, aus welchen Ländern, Bundesländern und Landkreisen Fans am Wochenende in das extra gebaute Stadion auf dem Messegelände reisten.

Das Unterallgäu liegt zusammen mit Landsberg am Lech auf dem dritten Platz aus der Region rund um Augsburg. Etwa 300 Fans reisten jeweils aus diesen beiden Regionen nach München, um eins der zehn Konzerte von Adele zu sehen. Aus dem Landkreis Augsburg waren es 450 Personen und aus Augsburg selber 600.

Adele in München: Viele Fans aus dem Unterallgäu

Insgesamt kamen knapp 74.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zur Eröffnungsshow. Die Sängerin wird in den nächsten vier Wochen zehn Konzerte in München spielen, die einzigen in Europa. Es wundert deshalb nicht, dass laut der Mobilfunk-Analyse rund 10.000 Besucherinnen und Besucher direkt aus Großbritannien kamen. Die Fans aus dem Heimatland der Sängerin bildeten damit den mit Abstand größten Anteil Anreisender aus dem Ausland. 4200 Fans kamen aus Österreich, dicht gefolgt von den Niederladen, wo 4000 Personen anreisten.

O2 Telefónica analysierte nur, an welchen Orten Adele-Fans am Tag des Eröffnungskonzerts ihre Reise nach München starteten. Die Daten sind anonymisiert, aggregiert und geben keinen Aufschluss darüber, woher einzelne Besucherinnen und Besucher stammen.